Maíllo pide la comparecencia de Antonio Sanz en la Diputación Permanente para dar explicaciones del incendio en Doñana

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en una atención a los medios de comunicación en el Parlamento de Andalucía. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha solicitado la comparecencia del Consejo de Gobierno de la Junta, en concreto Del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, para dar explicaciones por el incendio declarado en el paraje Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva), dentro del Parque Nacional de Doñana, el cual ha quedado estabilizado durante la noche de este martes.

Maíllo ha señalado este miércoles la posible "intencionalidad" del incendio a las puertas de un verano que ha calificado como "muy dificultoso" en la materia. Asimismo, ha criticado la gestión de la Junta de Andalucía en las tareas de prevención.

"Es producto de la negligencia la falta de cuidado que tiene la Junta con un espacio que se le ha dado para cuidarlo como es Doñana. Estamos ante la joya de Andalucía y estamos ante la enésima ocasión pérdida de un Gobierno que no atiende a las alertas que les dieron los propios trabajadores del Infoca", ha afirmado en una atención a los medios en el Parlamento andaluz.

En esta línea, el coordinador de IU ha lamentado las condiciones laborales y el equipamiento con el que cuenta el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca). "No hay vehículos adecuados, y así se dijo en otras diputaciones permanentes al respecto, no hay EPIs adecuados, los trabajadores de Infoca están teniendo unas jornadas hasta la extenuación por falta de relevos y hay que dar explicaciones", ha señalado.

Por ello, y ante el inicio del verano, Maíllo ha pedido un refuerzo en el personal y en los instrumentos de trabajos de la plantilla del Infoca.

"El Infoca necesita unos trabajadores que se les cuide porque el cuidado a esos trabajadores y las garantías laborales, en un entorno de siniestralidad tan peligroso como es la extinción de incendios, necesita una correspondiente actuación, que no lo está haciendo el gobierno del PP, adormecido en este escenario postelectoral", ha subrayado.

Un total de cien bomberos del Plan Infoca están trabajando este miércoles para conseguir el control y extinción del incendio en Doñana. De momento no se prevé la incorporación de medios aéreos al encontrarse estabilizado, aunque los helicópteros que han participado se encuentran en el Cedefo de Cabezudos por si fuera necesaria su intervención, según han indicado fuentes del Infoca a Europa Press.

La Junta de Andalucía ha destacado que desde el inicio de las llamas ha llegado a movilizar una treintena de medios aéreos, más de 400 profesionales, 19 autobombas y cuatro tractores provistos de grada. De la misma manera, en la zona han trabajado también 130 bomberos forestales, cinco técnicos de Operaciones, TOP, el director del Centro Operativo Provincial así como agentes medioambientales y celadores y siete vehículos autobombas.

La Estación Biológica de Doñana-CSIC mostraba este martes su "preocupación" por la situación en el Parque Nacional de Doñana con un incendio que "afecta principalmente a las dunas y corrales de Marismillas", en el sector suroeste de Doñana, una zona de "enorme valor ecológico" y "clave" para la biodiversidad.

Según las primeras estimaciones de la entidad, el incendio habría afectado a unas 400 hectáreas.