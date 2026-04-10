Maíllo urge a Moreno a explicar "por qué no funcionaron los servicios de emergencia" en el accidente de Adamuz (Córdoba)

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, atiende a los medios de comunicación en el Parlamento. (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha urgido este viernes al jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno (PP-A), a "dar explicaciones de por qué no funcionaron los servicios de emergencia y la atención a las víctimas en el accidente de Adamuz" (Córdoba) del pasado 18 de enero en el que murieron 46 personas.

Así lo ha reclamado el también coordinador federal de Izquierda Unida (IU) en un audio remitido a los medios este viernes después de que la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz haya registrado un escrito ante el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el que critica "los gravísimos acontecimientos sucedidos con respecto a la gestión sanitaria de asistencia del 061 y 112" tras el referido siniestro, al tiempo que reclaman "una exhaustiva investigación de lo sucedido" y que "se depuren las correspondientes responsabilidades políticas y jurídicas al respecto".

Antonio Maíllo ha agregado que "con el mismo rigor" con el que desde Por Andalucía han "exigido conocer la verdad de las razones del accidente", también reclaman explicaciones sobre "por qué no se actuó como se debía".

"Es una respuesta que necesitan las familias de las víctimas", ha aseverado Antonio Maíllo antes de apostillar que cuando desde Por Andalucía hablan "de la necesidad de reforzar los servicios públicos", están "hablando también de esto, de cómo la descoordinación y la pérdida de recursos y atención al servicio generan situaciones como ésta que tienen que aclararse inmediatamente".

En esa línea, el candidato de Por Andalucía ha sostenido que "una de las medidas" que habría que adoptarse desde la Junta pasa por "fortalecer el servicio del 061 para evitar que haya caída del sistema", así como ha defendido que "la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del 112" es también algo "fundamental para reforzar este servicio que salva y que cuida vidas".

"Andalucía necesita mejorar en seguridad, y también necesita un gobierno que asuma los fallos, sus responsabilidades y que dé la cara", ha aseverado el dirigente de IU antes de poner de relieve también que desde su espacio político llevan "mucho tiempo denunciando la precariedad de los servicios de emergencia que dependen de la Junta y la falta de recursos para sus profesionales, y esta tragedia vuelve a poner esas carencias sobre la mesa", ha remachado.

Antonio Maíllo ha concluido advirtiendo de que desde la candidatura de Por Andalucía no van a parar "hasta que se conozca toda la verdad sobre la actuación de la Junta de Andalucía", desde la premisa de que las víctimas de este accidente de tren "merecen respuestas, responsabilidades y garantías de que algo así no vuelva a ocurrir", ha sentenciado para finalizar.