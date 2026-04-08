Maíllo ve "resuelto" ya el tema de las listas de Por Andalucía al 17M y evita entrar a confrontar con Iglesias

El candidato de Por Andalucía y coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en el Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones del 17 de mayo, Antonio Maíllo, ha defendido este miércoles que el tema de las listas con las que la coalición concurrirá a dichos comicios está ya "resuelto", así como ha evitado entrar a confrontar con el exsecretario general de Podemos Pablo Iglesias al hilo de la propuesta que este último lanzó este pasado martes sobre ceder escaños al partido 'morado' si éste se queda sin representación en el Parlamento andaluz.

En concreto, Pablo Iglesias señaló este martes que él defiende que haya unidad de la izquierda en Andalucía, pero se preguntó si IU estaría dispuesto a compartir uno de sus escaños con Podemos durante la siguiente legislatura si al final los 'morados' no sacan diputados a través de los puestos que tienen en las listas de Por Andalucía, teniendo en cuenta que IU ocupará los 'números uno' de cinco de las ocho provincias, mientras que Podemos designará al cabeza de cartel de Jaén y a los 'números dos' de Sevilla y Málaga.

En una atención a medios en el Parlamento andaluz junto al portavoz de Mareas Blancas en Andalucía, Sebastián Martín, al también coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, le han preguntado por dicha propuesta de Iglesias y ha eludido responder a la misma, de modo que se ha limitado a contestar que él está este miércoles "contento de que el Estrecho de Ormuz se haya liberado hoy".

De igual modo, el dirigente de IU ha defendido que el tema de la conformación de las listas con las que concurrirá Por Andalucía "está ya resuelto" y no es algo que le preocupe, de modo que en la coalición están ahora "en lo que hay que estar, que es en los debates cruciales" y en "reflejar lo que el proyecto Por Andalucía representa", que contempla, entre otras cuestiones, "una gran reforma en favor de la sanidad pública" que aspira a llevar a cabo "desde el Gobierno" de la Junta, según ha remarcado.

En esa línea, el candidato de Por Andalucía ha defendido que hay que "estar en la vida, en la pulsión de la propia sociedad" para tener "éxito" hablando "de las cosas que interesan" a la gente.