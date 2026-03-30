Marina del Este supera los seis millones de facturación en 2025 y alcanza una ocupación media del 85%

Puerto Deportivo Marina del Este, en Almuñécar. - MARINA DEL ESTE

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 30 (EUROPA PRESS)

El Puerto Deportivo Marina del Este, en Almuñécar (Granada) ha generado en 2025 una cifra de negocio total de 6.062.500 euros, resultado de una facturación directa de 2.125.000 euros y de un impacto indirecto cercano a los 3,9 millones de euros, vinculado principalmente a la actividad de los negocios y servicios que operan dentro del recinto portuario.

Así lo ha dado a conocer Marinas del Mediterráneo en un comunicado en el que detalla que en este mismo periodo, la instalación ha registrado una ocupación media del 85%, en línea con el comportamiento del puerto y su entorno. A lo largo del año, el puerto ha recibido a un total de 849 usuarios, de los cuales 656 corresponden a usuarios de base y 193 a usuarios en tránsito, en coherencia con el perfil del puerto y su capacidad.

Según destacan, con 227 atraques para embarcaciones de hasta 30 metros de eslora, Marina del Este mantiene un ritmo constante vinculado a estancias prolongadas, navegación de recreo y prácticas como el buceo o las travesías por la costa.

El recinto náutico cuenta con 15 negocios en su interior y ha generado 56 puestos de trabajo durante el pasado año, entre empleos directos e indirectos, en una estructura acorde a las características y dimensión del puerto.

"Marina del Este es un puerto con unas características muy concretas, donde el entorno marca en gran medida la experiencia del usuario. Nuestro trabajo consiste en cuidar ese equilibrio y ofrecer un servicio que esté a la altura del lugar en el que nos encontramos", ha señalado Manuel Raigón, director gerente del Puerto Deportivo Marina del Este. Puerto Deportivo Marina del Este

El puerto suma ya 35 años ondeando la Bandera Azul y ha obtenido el certificado "S" de Sostenibilidad Turística, otorgado por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), siendo el primero en conseguirlo en la provincia de Granada. En esta línea, el puerto ha impulsado iniciativas como la instalación de microarrecifes biomiméticos, que han permitido incrementar la biodiversidad marina en su entorno en apenas seis meses.