Mariví Serrano (Adelante) promete "trabajo incansable" tras conseguir el primer escaño en Córdoba

Archivo - Mariví Serrano, en una imagen de archivo. - ADELANTE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Adelante Andalucía y ya parlamentaria electa por Córdoba, Mariví Serrano, ha asegurado este lunes, tras la obtención del primer escaño histórico de la formación por la provincia, que llevará "constantemente" al Parlamento andaluz "iniciativas para mejorar la vida de los cordobeses", a la vez que ha prometido un "incansable trabajo" y "no defraudar" a su electorado, merced a los 35.587 votos conseguidos en territorio cordobés (8,35%), después de no haber concurrido en 2022, ya con el 100% escrutado.

En este sentido y a través de un audio remitido a Europa Press, Serrano ha remarcado que a partir de ahora "el nombre de Córdoba va a resultar cansino en el Parlamento", pues se van a presentar iniciativas para conseguir "un desarrollo y un medio de vida" para los cordobeses, un modelo "ecosocialista y sostenible", que venga a paliar la situación en una provincia que ha sido "tan maltratada, tan infrafinanciada y tan abandonada en cuestión de infraestructuras, que es un pilar fundamental".

Así las cosas, ha trasladado el agradecimiento de su formación "a todos los militantes, simpatizantes y a todos los miles de votos de la gente que ha depositado su confianza" en ellos, personas que han entendido que "el andalucismo de izquierdas es la única vía para echar a estos gobiernos de la derecha que están costando vidas" y están dejando "que las mujeres con cáncer de mama queden a expensas de la suerte, que venden nuestra sanidad a las empresas privadas y que mantienen unas condiciones indignas a muchos trabajadores de esta tierra".

Al respecto, Serrano ha agregado que "frente a esta política de las derechas, que ahora va a estar todavía más condicionada por una extrema derecha como la de Vox, que solamente sabe sembrar discursos de odio", la vía de Adelante Andalucía es la del "andalucismo por delante de todo", lo que ha permitido "recuperar muchos votos andalucistas de gente que estaba muy huérfana de un proyecto político en el que sentirse reflejada".

Para concluir, ha detallado que la vía de Adelante Andalucía es "completamente independiente del PSOE", pues "hacer de muleta del PSOE es un sistema que no ha funcionado para la clase trabajadora". Por ello, desde su formación, ha subrayado, seguirán "ligados a las luchas y a los movimientos sociales", que es de donde provienen y donde tienen su fuerza, todo ello con "con mucha valentía y mucha alegría".