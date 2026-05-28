Marlaska destaca ante la Fundación Euroárabe en Granada la lucha contra la radicalización y los discursos de odio

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ofrece la conferencia Hacia una nueva arquitectura de convivencia y seguridad pública en la Fundación Euroárabe de Altos Estudios de Granada a 28 de mayo de 2026 - ÁLEX CÁMARA / EUROPA PRESS

GRANADA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este jueves la prevención de la radicalización y la lucha contra los discursos de odio como desafíos fundamentales para las sociedades democráticas.

En este sentido se ha pronunciado ante los medios de comunicación en la sede de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, donde ha mantenido una reunión de trabajo con investigadores de dicha fundación, de la Universidad de Granada (UGR) y con representantes del Ayuntamiento de Granada vinculados a la Mesa Municipal de la Diversidad Religiosa.

Además, antes de impartir la conferencia 'Hacia una nueva arquitectura de convivencia y seguridad pública', el ministro ha valorado ante los periodistas que la Fundación Euroárabe ha estado "durante más de 30 años acercando Europa con el conjunto del mundo árabe" desde una perspectiva de creación de conocimiento que "nos genera y ayuda a la convivencia y a la cohesión social, todo desde la perspectiva de los derechos humanos y de la dignidad de las personas".

El titular del Interior ha subrayado que "las sociedades democráticas, las sociedades fuertes también necesitan el conocimiento, necesitan la ciencia, la evidencia científica para saber cómo abordar aquellos desafíos que tenemos que hacer frente" y que buscan "poner en tela de juicio la confianza hacia las instituciones".

Ha señalado que desde el Ministerio del Interior trabajan "dentro de esa convivencia en desafíos tan importantes como es la prevención de la radicalización, esa radicalización que puede conducir al extremismo violento, que puede conducir al terrorismo".

Grande-Marlaska ha enfatizado también la importancia que su departamento presta a la prevención de los discursos de odio, a los que ha calificado como "antesala de todos los delitos de odio", en el trabajo conjunto con la Fundación Euroárabe.

El ministro también ha incluido entre los retos prioritarios "hacer frente a la desinformación, como aquel fenómeno que utilizando situaciones concretas de algún tipo de crisis, pues quiere evidentemente también socavar los principios de la sociedad democrática".

Ha valorado que los proyectos de investigación de la Fundación Euroárabe "no solo son proyectos de investigación, son proyectos de investigación dirigidos y que tienen aplicación para que realmente podamos conseguir esos objetivos".

Grande-Marlaska ha expresado su confianza en que la cooperación entre instituciones permita "hacer frente a desafíos y a fenómenos tan importantes como los que tenemos, como es la migración, la lucha contra la radicalización, la desinformación y los delitos de odio".

Además, por último, ha abogado por abordar estos retos desde "una perspectiva positiva", y ha argumentado que "la perspectiva, el estudio, el proyecto, anticiparnos a cualquier amenaza, desde luego es la forma más clara y más evidente de ser más fuertes".