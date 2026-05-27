El martes de la Feria de Córdoba se salda con dos detenidos, uno de ellos por malos tratos en el ámbito familiar

La Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo policial de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba se ha saldado este martes con la detención de dos personas por atentados contra agentes de la autoridad, una de ellas también por malos tratos en el ámbito familiar, siendo ya tres personas las detenidas por dicho delito desde el inicio de la feria el viernes.

Según recogen los balances de actuaciones de la Policía Nacional y la Local, consultados por Europa Press, este martes y hasta las 08,00 horas de este miércoles, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía han realizado 114 identificaciones; han intervenido en nueve riñas.

Asimismo, han levantado 41 actas por incumplimientos de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y han ayudado en ocho servicios humanitarios.

Mientras, la Policía Local ha intervenido desde las 08,00 horas del martes hasta las 08,00 horas del miércoles en tres riñas sin acometimiento; en un accidente en una atracción; en un accidente en el recinto, y dos intervenciones junto a efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis).

Igualmente, en cinco infracciones a los normas municipales, una por negar acceso a casetas, dos por venta ambulante, una intervención de mercancías y una incidencia con porteros o vigilante, así como en 17 pérdidas o recuperación de objetos y documentos y un control de alcohol y drogas, entre otras.