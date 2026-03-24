La Mesa Social del Agua recrimina el uso del canon de mejora para infraestructuras para abordar daños por las borrascas

Archivo - Obras de la segunda fase de la agrupación de vertidos del río Dílar a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Los Vados, en Granada capital. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Social del Agua de Andalucía --conformada por Ecologistas en acción, COAG-A, WWF, UPA-A, Fundación Savia, Facua, SeoBirdLife, Greenpeace, UGT-A, CCOO, Fundación Nueva Cultura del Agua y Aeopes-- ha criticado este martes en un comunicado la decisión de la Junta de Andalucía de destinar el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la comunidad a actuaciones frente a inundaciones, "alterando de forma sustancial la finalidad para la que este instrumento fue creado". Este canon es un tributo de carácter finalista destinado a la financiación de infraestructuras hidráulicas de interés autonómico.

Desde la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Local han explicado a Europa Press que "todo el presupuesto de la Junta está a disposición de la recuperación" pero que "ninguna obra planificada va a dejarse de ejecutar". En este sentido, han recordado que el Gobierno de España ya dedicó lo recaudado por cánones y tarifas del Guadalquivir para atender las emergencias del Guadalquivir y "no dijeron nada".

Por su parte, la Mesa Social del Agua ha explicado que tanto la configuración como la aplicación práctica del canon del agua han estado históricamente vinculadas al desarrollo de infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales con el objetivo de dar cumplimiento a la Directiva 91/271/CEE. "Lejos de haberse resuelto este problema, Andalucía continúa siendo una de las comunidades con mayores déficits en depuración de aguas residuales, acumulando incumplimientos reiterados de la normativa europea".

Estos "incumplimientos", continúa el órgano, han sido objeto de condena por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, destacando el asunto C-205/17, que puso de manifiesto la insuficiencia de infraestructuras de depuración en múltiples aglomeraciones urbanas. Esta misma realidad se está poniendo de manifiesto en "múltiples expedientes" sancionadores en Andalucía, en los que los municipios acreditan la imposibilidad de cumplir con los parámetros de vertido ante la "inexistencia de estaciones depuradoras o colectores ejecutados, pese a haber sido declarados de interés autonómico".

A pesar de este escenario de "incumplimiento estructural", la Junta de Andalucía ha optado por ampliar el destino del canon para financiar actuaciones de reparación de daños producidos por las inundaciones, tales como obras y actuaciones de reparación de cauces, infraestructuras hidráulicas de regulación, caminos e infraestructuras de transporte asociadas a la regulación del dominio público hidráulico en las cuencas intracomunitarias andaluzas.

La Mesa Social del Agua considera que esta decisión supone "un cambio de naturaleza del canon, al destinar recursos vinculados al ciclo urbano del agua a actuaciones que no forman parte del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración". Esta cuestión adquiere "una especial gravedad" por un hecho fundamental como lo es, a su juicio, el hecho de que los recursos del canon no proceden del presupuesto general de la Junta, sino que son abonados directamente por la ciudadanía a través de la factura del agua.

Se produce así "una ruptura evidente del principio de correspondencia entre el pago realizado y el servicio financiado, desvirtuando el carácter finalista del canon y erosionando la confianza de la ciudadanía en el sistema". A ello se suma, advierte, un elemento adicional de "inequidad territorial". Las actuaciones financiadas se limitan a las cuencas intracomunitarias andaluzas --Mediterráneas Andaluzas, Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Piedras--, que representan aproximadamente un tercio del territorio, mientras el conjunto de la ciudadanía andaluza contribuye al pago del canon.

La Mesa Social del Agua subraya que las actuaciones frente a inundaciones son "necesarias" y deben "abordarse con urgencia, especialmente en un contexto de cambio climático". No obstante, estas deben financiarse mediante instrumentos presupuestarios específicos y no a costa de un canon creado para resolver un problema estructural que sigue sin solucionarse. Asimismo, se considera "imprescindible" que estas inversiones no se limiten a la reparación de daños, sino que se orienten a mejorar la resiliencia del territorio, incorporando soluciones estructurales y sostenibles que reduzcan la vulnerabilidad frente a fenómenos extremos.

La Mesa Social del Agua exige a la Junta de Andalucía que restablezca el destino finalista del canon, priorice las inversiones en saneamiento y depuración pendientes y garantice la transparencia en el uso de los fondos. El cumplimiento de las obligaciones ambientales, la credibilidad institucional y la confianza de la ciudadanía dependen de ello. Desde su constitución, en 2018, la Mesa Social del Agua actúa como espacio de coordinación y seguimiento de las políticas hidráulicas en Andalucía, promoviendo una gestión pública, transparente y sostenible del ciclo urbano del agua.