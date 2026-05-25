El metro de Granada funcionará con servicios mínimos del 60% durante los cuatro días de paros convocados en Corpus

Archivo - El metro de Granada en imagen de archivo. - JUNTA - Archivo

GRANADA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El metro de Granada funcionará con servicios mínimos del 60 por ciento durante los cuatro días de paros que ha convocado la plantilla durante el Corpus para reclamar que se incluyan en el convenio colectivo mejoras salariales y unas condiciones laborales "dignas".

Los paros se producirán en distintos tramos horarios el 30 de mayo y el 2, 3 y 6 de junio. La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha fijado los servicios mínimos en un 60 por ciento, tras analizar las propuestas aportadas por empresa y trabajadores.

En la resolución, publicada este lunes en el BOJA y consultada por Europa Press, se precisa que estos serán los servicios mínimos tanto para los conductores del servicio de trenes, como para el personal de las estaciones, los supervisores y los técnicos de operaciones.

Si las partes no llegan antes a un acuerdo, los nuevos paros parciales en el metro comenzarán el 30 de mayo de ocho de la tarde a una de la madrugada, coincidiendo con la inauguración de la feria.

Continuarían el martes 2 de junio, de seis a ocho y media de la tarde. Este día es el dedicado a los más pequeños con precios populares en las atracciones.

También se han convocado paros parciales para el día de la Tarasca, 3 de junio, de 13,00 a 15,30 horas y de 21,30 a 23,59 horas. Ya el sábado 6 la huelga abarcaría de 13,00 a 15,30 horas.

El personal de oficinas y atención al cliente será el mínimo necesario para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios. Los trenes que se encuentren en recorrido a la hora de comienzo de la huelga, continuarán dicho recorrido hasta la cabeza de línea más próxima, debiendo quedar el mismo donde indique la dirección de la empresa para evitar perjuicios de circulación viaria y seguridad de los usuarios.

La vez anterior la Junta fijó los servicios mínimos en un 50 por ciento para los cinco días de paros que se produjeron, incluyendo la jornada de huelga completa que se desarrolló el viernes 15 de mayo.

El comité de empresa de Avanza Metro Granada insiste en que el de Granada "sigue siendo el metro andaluz con peores condiciones salariales" y lamentan que la empresa "intenta vender como una gran mejora una supuesta subida salarial del 23,5 por ciento" cuando ésta se produciría a lo largo de cuatro años.

Avanza ha venido defendiendo su "esfuerzo negociador" y ve "precipitada" la convocatoria de movilizaciones tras el inicio de las conversaciones sobre el nuevo convenio el pasado 18 de marzo.

Acusó por ello en su momento a la representación sindical de recurrir a una "estrategia de presión" basada en paros parciales y "afectando de forma directa a miles de ciudadanos".