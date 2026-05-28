El miércoles de la Feria de Córdoba registra un detenido por atentado a agente de la autoridad, con seis desde el inicio

Calle de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo policial de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba se ha saldado este miércoles con la detención de una persona por atentado contra agentes de la autoridad, siendo ya seis las detenidas por dicho delito desde el inicio de la feria el viernes pasado.

Según recogen los balances de actuaciones de la Policía Nacional y la Local, consultados por Europa Press, este miércoles y hasta las 08,00 horas de este jueves, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía han realizado 55 identificaciones; han intervenido en nueve riñas.

Asimismo, han levantado 38 actas por incumplimientos de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y han ayudado en once servicios humanitarios.

Por su parte, la Policía Local ha intervenido desde las 08,00 horas del miércoles hasta las 08,00 horas del jueves en dos riñas sin acometimiento; en dos identificaciones; en el auxilio de once intoxicaciones por alcohol o drogas; en un accidente en el recinto.

De igual modo, en un total de 24 infracciones a las normas municipales, con tres por negar acceso a casetas, cuatro por venta ambulante y seis por hojas de reclamaciones, entre otras, junto a ocho pérdidas o recuperación de objetos y documentos y un control de alcohol y drogas.