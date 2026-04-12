Miles de andaluces se manifiestan este domingo junto a Mareas Blancas en protesta por el "negocio de la sanidad"

Imágenes de la manifestación de las Mareas Blancas por las calles de Sevilla. A 12 de abril de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han salido este domingo a las calles de las ocho provincias andaluzas para poner de manifiesto su defensa a la sanidad pública en las movilizaciones convocadas por el movimiento de Mareas Blancas, con el objetivo de frenar "el negocio de la sanidad". Bajo el lema 'Negocio en sanidad, más mortalidad', la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas quiere "proponer" doce medidas "prioritarias para recuperar la calidad del sistema sanitario público andaluz".

En total, la cifra de manifestantes que han salido en protesta durante la jornada de este 12 de abril en Andalucía es de en torno a 22.300 personas, según la estimación realizada por la Policía Nacional y que ha ofrecido la Delegación del Gobierno a los medios de comunicación.

Por provincias, Granada ha sido la provincia que más manifestantes ha albergado durante la movilización por la sanidad pública, reuniendo a 5.600 personas --5.000 en la capital y 600 en Motril--; en segundo lugar está Sevilla, con 5.000 asistentes, y seguida de Málaga, donde se han concentrado un total de 3.800 personas.

Mientras, tanto en la provincia de Córdoba como en Cádiz han acudido 2.000 manifestantes, respectivamente; en Huelva, el número de personas ha sido 1.500; en Jaén han asistido un total de 1.400 personas y, por último, en Almería han alcanzado los 1.000 asistentes durante la manifestación. Todas las protestas de cada una de las provincias han comenzado a las 12,00 de la mañana de la jornada, excepto en Córdoba, donde se ha adelantado a las 11,00 horas.

Estas manifestaciones han contando en todas las provincias con la presencia de miembros de los partidos de la izquierda, PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía, como sus candidatos a la Presidencia de la Junta, todos ellos en la movilización desarrollada en Sevilla.

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha denunciado que el Gobierno de Juanma Moreno está "vendiendo" el proyecto de vida de los andaluces y andaluzas al supeditar la atención médica a criterios de "rentabilidad económica". Ha advertido de que el 17 de mayo, día de las elecciones andaluzas, "nos jugamos la vida".

Así lo ha expresado la dirigente socialista en una atención a los medios, donde ha exigido recuperar un modelo sanitario que fue "el orgullo de todos los andaluces y andaluzas" y cuya excelencia "fue copiada en el resto del Estado", denunciando que hoy existe una insatisfacción generalizada provocada por un modelo que "bloquea el acceso al sistema para favorecer el negocio privado".

Además, Montero ha sido tajante al señalar que los "retrasos de más de cinco meses" en pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas --como cataratas o prótesis de rodilla-- no son solo cifras, sino un "bloqueo real que impide a las personas desarrollar su proyecto de vida".

Dentro de la misma movilización en la capital hispalense, también ha estado presente el candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, quien ha asegurado que Moreno, "está otra vez insultando a las víctimas y despreciándolas" porque "no está estableciendo medidas preventivas serias" para que las pruebas de cribado de cáncer que detecten tumores "se aborden con el carácter de urgencia que se necesita".

En esta línea, Maíllo a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo ha recriminado que la situación sanitaria andaluza "no se ha modificado". Al hilo, ha señalado que desde Por Andalucía "reprobamos una gestión privatizadora y que destroza la sanidad pública como modelo de igualdad a un derecho básico, un derecho que salva vidas".

Por otro lado, el candidato de Adelante Andalucía a la Junta, José Ignacio García, también ha asistido a la movilización de Sevilla, donde ha acusado al presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección de tener un "plan de privatización" de la sanidad pública andaluza y de "atacar" a la asociación de mujeres con cáncer de mama, Amama.

En este sentido, ha manifestado que Adelante Andalucía se pone detrás de las Mareas Blancas, de los sindicatos y de organizaciones como Amama, que son "las protagonistas en el día de hoy", con unas movilizaciones que "van mucho más allá de los partidos y no son de los partidos". "Esto es del pueblo andaluz, de la clase trabajadora andaluza y de la gente que usamos la sanidad pública andaluza", ha apuntado García, para quien hay que dar protagonismo a las mujeres de Amama, "que están siendo perseguidas, maltratadas y calumniadas" sistemáticamente por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el PP-A.

ANTONIO SANZ: "LA IZQUIERDA PRETENDE DESPRESTIGIAR A LA SANIDAD PÚBLICA"

Al margen de las protestas en defensa de la sanidad pública, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias y cabeza de lista del PP por la provincia de Cádiz, Antonio Sanz, ha enmarcado las movilizaciones de Mareas Blancas en la "campaña electoral" de los partidos de izquierda, que buscan "desprestigiar" la sanidad y "atacar permanentemente a los profesionales sanitarios", así como al Gobierno andaluz de Juanma Moreno. Sanz ha señalado además que María Jesús Montero, tiene "credibilidad cero" a la hora de hacer propuestas sobre sanidad.

"Me parece que forma parte de la campaña electoral y, por tanto, es una movilización de campaña electoral", ha indicado Sanz, en declaraciones a los medios de comunicación en Paterna de Rivera (Cádiz). "La credibilidad que tiene tiene que ver con la campaña electoral de la izquierda que está intentando atacar permanentemente a los profesionales sanitarios y desprestigiar la sanidad pública andaluza cuando hoy Andalucía invierte más en sanidad que nunca, con 16.200 millones de euros", ha señalado.

Al hilo, ha insistido en que solamente se puede entender esta movilización "de la izquierda desde su obsesión por atacar a la sanidad pública" y "no vale todo para intentar ganar votos cuando lo que se ataca es a los profesionales y cuando lo que se quiere desprestigiar a un sistema sanitario", en el que se ha logrado un "acuerdo histórico" con los profesionales y con todos los sindicatos.