Montero acusa a Moreno de "vender" el proyecto de vida de los andaluces a sanidad privada por "rentabilidad económica"

La candidata a la Junta de Andalucía por el Partido PSOE-A María Jesús Montero conversa con Anabel perjudicada de AMAMA de la manifestación de las Mareas Blancas. A 12 de abril de 2026 en Sevilla, Andalucía (España).Cientos de personas están convocadas es - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha denunciado este domingo que el Gobierno de Juanma Moreno está "vendiendo" el proyecto de vida de los andaluces y andaluzas al supeditar la atención médica a criterios de "rentabilidad económica". Ha advertido de que el 17 de mayo, día de las elecciones andaluzas, "nos jugamos la vida".

Así lo ha expresado la dirigente socialista en Sevilla, donde ha acudido a la manifestación que ha organizado la Coordinadora Andaluza de las Mareas Blancas para denunciar el "desmantelamiento sanitario" a manos de Moreno.

En este sentido, Montero ha exigido recuperar un modelo sanitario que fue "el orgullo de todos los andaluces y andaluzas" y cuya excelencia "fue copiada en el resto del Estado", denunciando que hoy existe una insatisfacción generalizada provocada por un modelo que "bloquea el acceso al sistema para favorecer el negocio privado".

La secretaria general del PSOE-A ha sido tajante al señalar que los "retrasos de más de cinco meses" en pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas --como cataratas o prótesis de rodilla-- no son solo cifras, sino un "bloqueo real que impide a las personas desarrollar su proyecto de vida".

Según ha explicado Montero, la estrategia del PP pasa por "privatizar el sistema de salud" derivando a las clínicas privadas únicamente los procesos que les son rentables, permitiendo que las empresas elijan incluso "las patologías y los pacientes que quieren intervenir", lo que condena a la sanidad pública a "un deterioro que asfixia" tanto a los profesionales como a los usuarios.

La dirigente socialista ha profundizado en la gravedad de la situación, señalando que "hoy por hoy no existe el acceso a los tratamientos porque la lista de espera impide la llegada del paciente al conjunto del sistema", lo que convierte la salud en una cuestión supeditada al "nivel de ingresos".

"Si hay cura para un problema de salud, todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de renta, tienen que tener acceso a esos tratamientos", ha reivindicado la candidata, denunciando que el sistema público está siendo "lapidado" pese a contar con más recursos que nunca, dejando a miles de personas en un "limbo sanitario mientras se favorece el beneficio económico de unos pocos".

La candidata a la Junta ha hecho un llamamiento a un "cambio profundo" en el Gobierno andaluz para que la sanidad pública sea, de forma efectiva, "la prioridad política" en Andalucía y la salud de los ciudadanos sea "lo más importante".

Montero ha asegurado que el próximo 17 de mayo los andaluces tienen la oportunidad de recuperar un sistema que marque de nuevo "la calidad en la atención" y que vuelva a ser "el orgullo" de nuestra tierra, garantizando que la salud esté por encima de cualquier "criterio de rentabilidad" de Moreno Bonilla.