Limón señala que el PSOE "seguirá siendo la única alternativa real para defender los servicios públicos" en Huelva

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, junto a otros miembros de la formación. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha agradecido el trabajo desarrollado por la militancia socialista, apoderados, interventores y simpatizantes durante toda la campaña electoral y la jornada de votación, al tiempo que ha reafirmado el compromiso del partido con la provincia de Huelva "para seguir siendo la única alternativa real en defensa de los servicios públicos".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, la dirigente socialista también ha felicitado al Partido Popular por su victoria en las elecciones y ha asegurado que el PSOE asume los resultados "con humildad y respeto hacia lo que la ciudadanía ha expresado en las urnas". No obstante, ha subrayado también el respaldo recibido por miles de onubenses al proyecto socialista. "Queremos dar las gracias a todas las personas que han confiado en un proyecto de cercanía y de responsabilidad", ha añadido.

Asimismo, María Eugenia Limón ha destacado "especialmente" el apoyo de los 61.241 onubenses que han apostado por el PSOE en estas elecciones, así como el trabajo de las más de 3.000 personas que han participado activamente en la campaña y en la jornada electoral "estando al lado del Partido Socialista y defendiendo las siglas y los valores".

La secretaria general del PSOE de Huelva ha dejado "claro" que el partido continuará trabajando "con el mismo compromiso e ilusión" para "seguir defendiendo a la ciudadanía onubense".

"Ahora nos toca hacer una oposición seria y responsable, sabiendo que el Partido Socialista es la única alternativa real para seguir defendiendo la sanidad pública, la educación pública, la dependencia y la vivienda", ha afirmado.

Asimismo, ha destacado que Huelva haya sido "la segunda provincia con mayor porcentaje de voto socialista de toda Andalucía", un dato que demuestra, a su juicio, que el PSOE "sigue contando con una base sólida y comprometida en esta provincia".

Por último, María Eugenia Limón ha asegurado que el partido afronta desde este lunes una nueva etapa de trabajo político. "Nos volvemos a remangar para seguir trabajando por Huelva y para prepararnos para todas las convocatorias que estén por llegar", ha remarcado.