Montero se acreditará como parlamentaria andaluza el 11 de junio y urge a Moreno a "mover ficha" para la investidura

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios en el Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que recogerá su acta como parlamentaria andaluza el próximo día 11 de junio --cuando está convocado el pleno de constitución del Parlamento de la XIII legislatura--, y ha apremiado al presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, a "mover ficha" para ser investido de nuevo, ya que "le corresponde" al haber ganado las elecciones del pasado 17 de mayo.

María Jesús Montero se ha pronunciado de esta manera en una atención a medios en el Parlamento andaluz, en su primera comparecencia pública desde la noche electoral del 17M, y en la que le han preguntado cuándo tiene previsto renunciar al escaño con el que cuenta por la provincia de Sevilla en el Congreso de los Diputados y acreditarse como diputada autonómica en el Parlamento andaluz, tras haber liderado la candidatura del PSOE-A a la presidencia de la Junta en las elecciones del pasado 17 de mayo.

La líder del PSOE-A se ha quejado de que se le pregunte "tantas veces" si va a renunciar a su escaño en el Congreso y se va a acreditar como parlamentaria andaluza, cuando ha dicho "por activa y por pasiva" que va a dar esos pasos, y al respecto ha aseverado que el día 11 de junio recogerá su "acta de diputada en el Parlamento de Andalucía", y renunciará a su escaño como "diputada en el Congreso".

"No hay ninguna novedad respecto a esto, es lo mismo que vengo diciendo desde el primer día", ha aseverado Montero, que ha incidido en criticar que haya quienes quieran "generar esta duda respecto a la recogida" de su acta como parlamentaria andaluza, cuando ya ha trasladado "con muchísima claridad" que así lo hará.

De igual modo, ha apuntado que "a quien le corresponde mover ficha" tras las elecciones andaluzas es a Juanma Moreno, y ha defendido que desde dichos comicios ella ha estado realizando un trabajo a nivel "interno" dentro de su partido, "para ver y leer con claridad qué nos han dicho los ciudadanos en las urnas, cuáles son los ámbitos de mejora" que tiene que "proponer a los órganos" de su formación "para seguir avanzando", y "cuáles son los elementos prioritarios" que entienden que "tienen que pivotar la oposición en Andalucía".

Frente a ello, ha remarcado que "le corresponde al Partido Popular la conformación del Gobierno", y "ojalá" le hubiera correspondido al PSOE-A, porque es a lo que "aspiraban" los socialistas en los comicios del 17M, pero del resultado de dichas elecciones se desprende que "le corresponde a Moreno" intentar formar gobierno, ha abundado.

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