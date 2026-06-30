Montero apoya a la presidenta de la SEPI tras leer el auto de su imputación: "Es una magnífica profesional"

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario socialista, María Jesús Montero, ocupa su escaño antes de intervenir en la segunda jornada del debate de investidura con las replicas de los portavoces de los cinco grupos parlamentarios. - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, vicesecretaria general del PSOE federal y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado este martes públicamente todo su "apoyo" y su "confianza" en la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, de quien ha dicho que es una "magnífica profesional".

Así lo ha manifestado la líder del PSOE-A en una atención a medios en el Parlamento andaluz al finalizar la segunda sesión del debate de investidura al que se ha sometido el presidente del PP-A, Juanma Moreno, como candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta.

María Jesús Montero se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas después de que este pasado lunes se conociera la imputación de la presidenta de la SEPI en la pieza del 'caso Leire Díez' sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para el cobro de comisiones irregulares.

En concreto, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigada a Belén Gualda y a otras 24 personas en la referida pieza del 'caso Leire Díez' sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para el cobro de comisiones irregulares.

María Jesús Montero ha comentado que ha leído "detenidamente el auto" en el que se cita como investigada a la presidenta de la SEPI, y tras leerlo le traslada a Belén Gualda todo su "apoyo y confianza". "Creo que lo que ha dicho el juez es lo correcto", y que "sólo la han imputado para que vaya con el abogado" a declarar, ha añadido la dirigente socialista para apostillar a continuación que confía en que, "en el momento en que la escuchen, quede fuera de toda duda".

REITERA SU "CONFIANZA" TAMBIÉN EN ZAPATERO

De igual modo, y también a preguntas de los periodistas, María Jesús Montero ha dicho que mantiene toda su "confianza" en el expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en el marco del 'caso Plus Ultra' que instruye el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

El mismo juez mantiene abierta una pieza separada sobre Zapatero tras el hallazgo de unas joyas en su despacho valoradas en una primera tasación en 1,3 millón de euros, al entender que podría atribuirse al expresidente un presunto delito contra la Hacienda Pública y otro de contrabando.