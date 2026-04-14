Montero se compromete a "revitalizar el conjunto del sistema sanitario" incluyendo la salud mental como "prioridad"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se reúne con el comité de empresa de Faisem en la sede del PSOE-A en Sevilla. - PSOE-A

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta en las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, María Jesús Montero, ha subrayado este martes el compromiso de su candidatura por promover una "revitalización del conjunto del sistema sanitario" andaluz que incluya la salud mental, concebida como una "prioridad" en el momento actual.

Es una idea que ha trasladado la dirigente socialista en una atención a medios al hilo de una reunión que ha mantenido en la sede del PSOE-A en Sevilla con el comité de empresa de la Fundación Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem), y antes de mantener otro encuentro con la Unión de Jubilados y Pensionistas de los sindicatos UGT y CCOO.

María Jesús Montero ha explicado que desde el comité de empresa de Faisem denuncian que los trabajadores de dicha entidad llevan "desde hace casi dos décadas" sin que se actualice su convenio colectivo; por tanto, "en condiciones precarias", y "sin recibir, además, ningún tipo de formación respecto a las nuevas expresiones de la salud mental, a la nueva forma de esta enfermedad", de forma que tienen que "improvisar" y ser "autodidactas en el manejo" de las personas a las que atienden.

La dirigente socialista ha remarcado en ese punto que "la salud mental es una prioridad del PSOE y del sistema sanitario", así como ha considerado que "la despreocupación por el estado de los trabajadores" de Faisem por parte de la Junta de Andalucía es "un síntoma del colapso, del deterioro" que sufren los "servicios públicos" de la comunidad y del "camino" que llevan "hacia su privatización".

En este contexto, ha aseverado que "el compromiso del Partido Socialista no puede ser más claro", y "pasa por una revitalización del conjunto del sistema sanitario, un impulso a la estrategia de salud mental que permita acomodarla a la realidad de esta parte del siglo", desde la premisa de que "la salud mental para la sociedad tiene que ser una prioridad".

Al hilo, Montero ha advertido de que "uno de cada cuatro andaluces puede sufrir a lo largo de su vida una enfermedad mental", lo que implica que hay que "tener a punto" los "servicios sanitarios y sociosanitarios" necesarios para que, "llegados ese momento, se pueda encontrar una atención de calidad y profesionales dignos, bien retribuidos y que presten su trabajo sin tener que hacer la heroicidad que hoy están haciendo" quienes se dedican a ello, ha agregado.

Por otro lado, en relación a su reunión con los representantes de los jubilados de Comisiones Obreras y de la UGT, María Jesús Montero ha subrayado que se trata de "personas que han luchado toda su vida por la democracia, por los servicios públicos, por construir una sociedad decente que permita que nadie se quede atrás", de forma que "a ellos les debemos la llegada de la democracia a nuestro país, que fue una conquista", según ha agregado la líder socialista antes de apostillar que los ciudadanos deben ser "conscientes de la necesidad de que estas personas tengan condiciones adecuadas durante estos años de vida".

En esa línea, ha sostenido que es "fundamental la revalorización de sus pensiones", que el Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado a cabo "con el voto contrario" del PP, según ha remarcado María Jesús Montero, que en ese punto ha afeado a los 'populares' el haber buscado "excusas para justificar lo injustificado, que es que nuestros mayores no pierdan calidad de vida, poder adquisitivo y, por tanto, puedan disfrutar merecidamente de una vejez en condiciones adecuadas".

"Para ello es fundamental el sistema sanitario", según ha añadido Montero, que en esa línea ha indicado que dicho sistema debe "tener bien definidas las propuestas de cómo abordar la enfermedad crónica para que no estén permanentemente en un calvario de idas y venidas, en una romería que tienen que protagonizar cada mañana porque cada vez que tienen que buscar una cita se encuentran que su médico de familia no los atiende hasta dentro de 15 días", o que "cuando tienen que acudir al médico especialista" se encuentran con "demoras" que "van para cuatro y seis meses".

DEPENDENCIA

La candidata del PSOE-A ha advertido de que "ese deterioro está repercutiendo en primera persona" en la "calidad de vida" de estas personas, y en ese punto ha querido dejar claro que para los socialistas es "una prioridad" el "eliminar la lista de espera", así como "ordenar cómo se aborda la patología crónica para que estas personas tengan un seguimiento permanente que hagan que conserven la salud en el mayor tiempo posible".

De igual modo, Montero ha advertido de "cómo afecta a las personas mayores la espera" para recibir la prestación correspondiente del sistema de la dependencia, desde la premisa de que "quieren permanecer en su casa con autonomía el mayor tiempo posible", y al respecto ha llamado la atención acerca de que se está "tardando casi dos años en que estas personas puedan recibir esa atención", así como que "7.000" personas "han fallecido sin recibir la prestación a la dependencia" en Andalucía.

En ese punto, ha subrayado el "compromiso" del PSOE-A y el suyo propio como candidata para que la dependencia "vuelva a ser prioridad del Gobierno de Andalucía", y que para que los ciudadanos "puedan tener un sistema sanitario en el que volver a confiar", y "donde se sientan protagonistas, atendidos, sabiendo que cuando tienen una necesidad se les va a dar respuesta inmediata, que es lo que nos piden los pacientes y las personas en situación de vulnerabilidad", según ha zanjado María Jesús Montero.

