Montero firma un manifiesto de las Mareas Blancas para "recuperar la sanidad" andaluza ante el "deterioro" que sufre

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios en el Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones del 17 de mayo, María Jesús Montero, ha acudido este miércoles al Parlamento para firmar un manifiesto de las 'Mareas Blancas de Andalucía' para "recuperar la sanidad pública andaluza", que "está sufriendo" un "deterioro" que constituye actualmente "la principal preocupación que tienen los ciudadanos en Andalucía", según ha remarcado.

Así lo ha trasladado la candidata socialista en una atención a medios en el Parlamento antes de la firma de dicho manifiesto, donde ha señalado que la "principal expresión" del "deterioro" que detecta en la sanidad pública se plasma en las listas de espera, en que una persona "con un problema de salud no encuentre una respuesta rápida y que prevenga la complejidad de su patología", y que los andaluces estén "tardando en ser atendidos" por su médico de familia "en torno a doce días, frente a los dos días y pico que se tardaba en la etapa en la que gobernaba el PSOE", según ha puesto de relieve.

En esa línea, Montero ha defendido que, cuando gobernaba la Junta, el PSOE-A "tenía especial interés en que la sanidad se convirtiera en el colchón de seguridad de todos los andaluces", y frente a ello ha esgrimido los actuales datos "evidentes, objetivos", que están "editados y publicados por las principales entidades", que reflejan que el "volumen de personas" que en Andalucía están ahora "pendientes de resolver su problema de salud" es "el peor que tenemos en este momento en España".

Así, la dirigente socialista ha subrayado que "hay más de 200.000 personas esperando una intervención quirúrgica y más de 800.000 esperando ser atendidos por el especialista", así como que "el deterioro y la insatisfacción que tiene la ciudadanía con el servicio sanitario en general es bastante palpable en todos los estudios de opinión y en la conversación pública de la calle".

"En todos los lugares lo que se escucha es esa queja respecto a la tardanza en ser atendido", ha comentado María Jesús Montero en esa línea y antes de aludir a la "negligencia más grave que ha habido en el sistema sanitario en España, como fue la del cribado del cáncer de mama" en Andalucía, del que ha incidido en criticar que por parte del Gobierno del PP-A no se da "ni una sola respuesta" a las mujeres afectadas, y "ni siquiera" han transmitido "cuántas personas finalmente desarrollaron la enfermedad", ni "cuántas han fallecido en esta situación" o "tuvieron posteriormente someterse a una mastectomía".

"En definitiva, no tenemos ningún dato que nos permita ver epidemiológicamente cómo se ha comportado esta negligencia que ha habido por colapso del sistema sanitario", ha remachado la líder del PSOE-A, quien también ha advertido de que "hasta profesionales de los hospitales públicos", como el de Valme, en Sevilla, han "denunciado tardanzas imposibles para que las personas sean atendidas o sean dirigidas a la planta de hospitalización después de un diagnóstico en la puerta de urgencias".

"PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA"

En esa línea, la candidata socialista ha aseverado que "el sistema sanitario no puede esperar" ni prolongar "cuatro años más" la "privatización encubierta" que, en su opinión, está promoviendo el Gobierno de Juanma Moreno, que "pasa por el deterioro de la sanidad pública, por la incapacidad para resolver los problemas de gestión y, en definitiva, por dar una respuesta" a los ciudadanos sobre su estado de salud y el de las personas que rodean a cada uno.

Por eso ha remarcado que el PSOE-A ha transmitido en los últimos días, y lo seguirá haciendo "a lo largo de la campaña" electoral, la idea de que "nos jugamos la vida el próximo 17 de mayo", y que, en esas elecciones andaluzas, "los ciudadanos se enfrentan a un referéndum sobre la sanidad pública".

Se trata de elegir entre "seguir en esta senda de deterioro, de privatización, de falta de respuesta a los problemas reales de salud que tienen los ciudadanos", o de "apostar por impulsar un sistema público que sea capaz de atender a las personas a tiempo, que prevenga la enfermedad, que se tome en serio la implicación de los profesionales y sus retribuciones dentro del papel que juegan en el sistema y, en definitiva, que volvamos a recuperar el orgullo del sistema sanitario", ha abundado la líder del PSOE-A.

Finalmente, María Jesús Montero ha querido "agradecer" a las 'mareas blancas' que "hayan puesto voz" y "también rostro a esa expresión que más del 80% de los ciudadanos de Andalucía perciben, que es que no se les da una solución a los problemas sanitarios que tienen, y que, por tanto, se está empeorando el estado de salud de la población andaluza", así como ha aludido a la Iniciativa Legislativa Popular "avalada por más de 50.000 firmas" que el PSOE-A ha respaldado, y que "sienta las bases de cómo se tiene que construir un sistema justo, solidario, que permita realmente que nos sintamos nuevamente orgullosos de ser andaluces por el sistema sanitario que tenemos", ha zanjado.

