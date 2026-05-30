Montero lamenta la muerte de Josefina Molina: "Rompió techos de cristal para las mujeres en el cine español"

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, valora los resultados electorales. A 17 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España).
La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, valora los resultados electorales. A 17 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press
Europa Press Andalucía
Publicado: sábado, 30 mayo 2026 18:42
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CÓRDOBA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha lamentado este sábado el fallecimiento de la directora de cine cordobesa reconocida con el Goya de Honor en 2012, Josefina Molina, a los 89 años de edad.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, Montero ha destacado la figura de la directora de cine como Hija Predilecta de Andalucía, maestra de la escena y las letras, que "rompió techos de cristal para las mujeres en el cine español".

"Su producción cinematográfica ha sido reconocida con los más prestigiosos galardones por su calidad y también por su compromiso y dignidad. Su legado perdurará para siempre", ha aseverado la líder socialista.

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