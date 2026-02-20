Montero pide "esperar a las pruebas" sobre el accidente de Adamuz: "El PP sólo quiere que el responsable sea Sánchez"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este viernes en Sevilla durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press Andalucía, celebrado con la colaboración de la Fundación Cajasol. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recriminado este viernes sobre la investigación de las causas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el uso político que se pueda hacer de éste por cuanto ha atribuido al Partido Popular que su pretensión es que "el responsable sea Pedro Sánchez", convencida de que la motivación de fondo del "adversario político" es que el siniestro "sea achacable directamente al presidente del Gobierno".

"No voy a comprar ningún marco mental en el que alguien quiera insinuar, sin ningún tipo de pruebas, de evidencias, de que hay algo que no se ha hecho a tiempo o no se ha hecho correctamente", ha proseguido argumentando Montero en este sentido.

La también secretaria general del PSOE de Andalucía ha sido este viernes la protagonista de los Desayunos Informativos de Europa Press Andalucía, celebrados Sevilla con la colaboración de la Fundación Cajasol y cuya presentación la ha hecho el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

Convencida de que se han ido dando "todos los pasos correctos", ha instado Montero a quien "quiera poner encima de la mesa una hipótesis, que traiga las pruebas que lo demuestren", por lo que ha rechazado "estar especulando".

Ha apuntado su certeza de que "la ciencia, los expertos permitirán conocer exactamente dónde estuvo el fallo", antes de insistir en que "nunca antes, ante un accidente de este tipo, ha habido transparencia, rigor, honestidad por parte del Gobierno de España".

Montero ha indicado que "no hay un fallo humano" y ha remitido al trabajo que haga la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) para que "pueda llegar a su conclusión".

Ha reclamado que "no nos gusta especular con las hipótesis de si es el material" o cualquier otro y ha apelado entonces a que "lo mejor es que sean los expertos" quienes se pronuncien, convencida de que "se terminará conociendo la verdad".

"Hasta que no averigüemos qué es lo que ha ocurrido, sería irresponsable plantear hipótesis que no tienen la mínima prueba", ha proseguido argumentando.

Ha reivindicado la correcta actuación de la Administración del Estado al sostener que "los procedimientos se han cumplido, las inversiones se han realizado", antes de reafimarse en su rechazo al argumento de que la colisión de dos trenes en Adamuz fue por una inversión que "no fuera la adecuada" o que no se siguieron determinados protocolos tras poner de manifiesto el drama humano de fondo por cuanto "estamos hablando de 47 víctimas, de un dolor muy profundo de la gente".

"Y NO SE CREA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER DE MAMA"

Ha lanzado de igual forma un reproche al Gobierno andaluz, al anuncio que hizo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, al término de la reunión del Consejo de Gobierno que celebró en el municipio cordobés de crear una comisión o grupo de trabajo sobre el accidente por cuanto ha blandido el argumento de "no tiene ninguna capacidad de investigar nada" al indicar aquí que "esto lo investiga Europa en las comisiones que tiene, y también España".

"Y, sin embargo, no se crea una comisión de investigación para saber qué pasó con los cribados del cáncer de mama", ha apostillado su crítica al Gobierno andaluz.

Tras mencionar que entre el auditorio que ha seguido su intervención en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla se encontraba el alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, a quien ha descrito como el símbolo "del espíritu de Adamuz", ha señalado aquí el hecho de que la población local "se tiró en este caso a las vías a recoger a la gente", mientras que en el caso de la cooperación entre Administraciones ha concluido que "es muy importante que hayamos sido capaces de hacer lo lógico y lo normal".

Con un paralelismo con "una negligencia que ocurrió en Valencia", en referencia a la DANA de octubre de 2024, donde ha asegurado que "el presidente valenciano del PP estuvo perdido", ha remarcado la vicepresidenta y ministra el hecho de que en Adamuz "ha funcionado la coordinación de emergencia, la UME (Unidad Militar de Emergencia), la Confederación Hidrográfica, Policía, Guardia Civil", por lo que ha señalado que "la gran parte de los trabajadores son trabajadores de la Administración General del Estado, que se ponen a disposición del presidente de la Junta".

"Lo anormal fue lo que ocurrió justamente en Valencia", ha afirmado en este sentido.