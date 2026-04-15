Montero pide a Moreno que explique por "dónde va" su reorganización del sistema sanitario y si quiere el "copago"

La candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, este miércoles en Sevilla - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha reclamado este miércoles al presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, que explique por "dónde va" la reorganización del sistema sanitario andaluz que se ha comprometido a acometer si es reelegido y si lo que quiere establecer es el "copago".

Durante su participación, en Sevilla, en un nuevo encuentro organizado por la Cadena Ser Andalucía, Montero ha mostrado su preocupación por las listas de espera que existen actualmente en el sistema sanitario público, ya que "estamos hablando de que el promedio que espera la gente para ser atendido por su médico de familia supera los doce días, frente a prácticamente dos días" en la etapa en la que ella era consejera de Salud con el gobierno del PSOE-A .

Ha indicado que los ciudadanos tienen memoria y recuerdan "perfectamente el orgullo del sistema sanitario que se representaba cuando gobernábamos los socialistas".

Montero ha alertado de que las listas de espera "propician el incremento de los seguros privados" y Andalucía es la comunidad en la que más ha crecido "en los últimos años el número de seguros privados". "Las listas de espera es el camino a la privatización de la sanidad", ha indicado Montero, quien ha apuntado que los gobiernos del PSOE-A "eliminaron" las listas de espera y que ella lo volverá "a hacer" si es presidenta de la Junta.

Sobre si recuperaría la subasta de medicamentos si llega a gobernar, ha defendido que "fue una medida de éxito", dicho incluso por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, porque "permitía un ahorro en el conjunto del sistema sanitario de España de mil millones de euros al año", con los que se pueden construir nuevos hospitales y contratar a más profesionales sanitarios.

"Evidentemente prefiero invertir en médicos que dar ese dinero para los beneficios de la industria farmacéutica", ha dicho.

La candidata socialista ha pedido a Moreno que explique en qué está pensando cuando plantea que va a llevar a cabo una profunda reestructuración, remodelación o refundación del sistema sanitario andaluz, sobre todo, cuando una de sus exconsejeras de Salud habló de "garantizar la atención sanitaria a aquellos que no pueden pagarse un seguro médico".

Ha planteado si lo que tiene en la cabeza Moreno es la construcción de un sistema sanitario "de beneficencia" para aquellos que no pueden pagarse un seguro privado y, por tanto, tienen que conformarse con acudir al sistema público.

"Debería de explicar en qué consiste esa profunda reestructuración y me consta, y él lo sabe, que, entre otras cuestiones, tienen encima de la mesa el copago", ha dicho sobre el presidente de la Junta.

Montero ha alertado de que ello supondría que determinadas prestaciones se complementan con el "pago directo del usuario", y que cuando "uno va al médico de familia, tiene que pagar una parte de esa atención en la tarifa que se pone de ese copago". "Esto ha existido y existe en los países que han hecho desmantelamiento de los sistemas públicos", ha señalado.

"La cultura del copago significa que la gente se acostumbra a no recibir los servicios gratuitamente sino a pagar por ellos, y si uno quiere pagar por ellos, es mucho más fácil posteriormente dar el salto a la privatización completa del sistema sanitario", ha señalado.

María Jesús Montero ha manifestado que ella ha explicado su programa sanitario, ha sido "diáfana" y ha dicho dónde están las prioridades, y Moreno también "debería de explicar por dónde va".

Sobre la crisis de los cribados del cáncer de mama, ha señalado que es un síntoma "de colapso del sistema de salud".



