Montero sobre la posible moción de censura del PP: "Es más un deseo que una realidad"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en una atención a los medios en el Parlamento andaluz. - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha señalado que una posible moción de censura impulsada por el PP es "más un deseo que una realidad" y ha asegurado al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que las mociones "deben ser constructivas", al mismo tiempo que ha afeado el trato hacia los partidos que han apoyado en el Congreso las acciones del Gobierno.

"El PP no puede pretender que después de su tarea de oposición atribuyendo conductas cuasi delictivas a todos aquellos que han contribuido a la gobernabilidad, les pida que le den un cheque en blanco. Es bastante iluso", ha afirmado Montero en una atención a los medios este martes en el Parlamento de Andalucía.

En esta línea, se ha referido a las declaraciones del secretario general de Junts, Jordi Turull, en las que ha recomendado este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ir a Waterloo (Bélgica), donde reside el presidente de Junts, Carles Puigdemont, si quiere proponer una moción de censura instrumental al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Creo que ha contestado claramente", ha subrayado Montero quien ha recordado que el PP "ha acusado de todo" a Junts a lo largo de la legislatura y ha señalado la posición de los populares con respecto a la amnistía que "no ha sido digerida por algunas partes del país".

Asimismo, la exvicepresidenta del Gobierno ha destacado que las mociones de censura "deben ser constructivas" y ha instado al PP a que deben recoger "un candidato y un programa de gobierno".