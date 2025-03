Montero reprocha a PP que trate de "desprestigiar" el Ministerio de Hacienda y Bendodo la acusa de "mentir" como Sánchez

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado este miércoles al PP de tratar de "desprestigiar" la labor de su ministerio y sus trabajadores para "practicar la política de siempre, la del ruido, la confrontación y la de la falta de respuesta".

En la sesión de control del Congreso de los Diputados, Montero ha reprochado al diputado del PP Elías Bendodo que la pregunta que le ha formulado haya sido que si cree que "nuestro país merece un ministerio de Hacienda" como el que ella dirige: "Solamente la formulación de esta pregunta es ofensiva, señor Bendono; confunde el trabajo de los funcionarios, de los profesionales del Ministerio de Hacienda, intentando denostar la excelente labor que se hace e intentar meterlo en el rifirrafe político".

Lo ha acusado de "desprestigiar al Ministerio de Hacienda para practicar la política de siempre, la del ruido, la confrontación y la de la falta de respuesta". "Ustedes no tienen proyecto de país y no quieren, simple y llanamente, que se sepa que este país está creciendo a un ritmo muy superior al del conjunto de la Unión Europea, que estamos reconociendo derechos a los ciudadanos, que estamos avanzando en todo lo que es la consolidación del estado del bienestar", ha señalado Montero.

El único objetivo del PP, según ha añadido, es "intentar denostar al adversario político e intentar enfrentar a los territorios y a los ciudadanos, y no se lo vamos a permitir".

Bendodo le ha sacado durante su pregunta el asunto de la condonación de la deuda y la ministra ha recalcado que mantiene que la quita "no puede sustituir la financiación autonómica", y ha insistido en preguntar al PP si de verdad "se va a poner en contra de que se condonen 83.000 millones de euros a las comunidades autónomas"

Por su parte, el diputado del PP ha manifestado que Montero dijo en su día que "quien mentía en política tenía que dimitir" y resulta que ella "ha cambiado tantas veces de opinión y ha mentido tanto en los últimos tiempos que su palabra vale lo mismo que la de Pedro Sánchez".

Ha agregado que la vicepresidenta "mintió" al decir que no conocía la "llegada" de Delcy Rodríguez; cuando dijo que no habría "amnistía bajo ningún concepto" al 'procés' o con su oposición a la "quita de deuda" cuando era consejera andaluza y que ahora ha planteado a las comunidades. Le ha pedido que conteste ahora "sí o no" sobre si conocía al presunto conseguidor de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama, y si se produjeron "reuniones" con él en Ministerio de Hacienda "Usted cree que yo le estoy diciendo que el problema es el Ministerio de Hacienda y no, el problema no es el ministerio ni los trabajadores, el problema es la ministra, que nos toma el pelo a todos", ha espetado Bendodo a Montero.

Asimismo, le ha preguntado qué le parece, como andaluza, "que el millón de catalanes nacidos en Andalucía ahora sean considerados extranjeros" en la comunidad catalana, en referencia al acuerdo del PSOE con Junts sobre políticas migratorias. La ha instado a explicárselo al expresidente catalán José Montilla, que nació en Córdoba, y al que ahora le han dado el "carnet de extranjero".