Montero "respeta pero no comparte" la petición de Escuredo de un Congreso extraordinario del PSOE

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en un encuentro con los medios de comunicación, en el Patio de Prensa del Parlamento. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que "respeta, pero no comparte" la petición del expresidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, de un Congreso Extraordinario del PSOE a raíz de los presuntos casos de corrupción publicados en las últimas semanas.

Asimismo, ha destacado "el apoyo cerrado" al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por parte de Escuredo a pesar de dicha petición.

"Comparto lo que ha dicho Sánchez, nos queda un largo camino por recorrer y lo que tenemos que hacer es trabajar duro", ha afirmado Montero en un atención a lo medios de comunicación en las que ha descartado un adelanto electoral nacional.

Sobre la posibilidad de que las próximas elecciones generales puedan coincidir por las municipales de mayo de 2027, Montero se ha mostrado convencida de que Sánchez "las convocará cuando crea que es mejor para el país".

Asimismo, ha insistido en que la hoja de ruta fija 2027 como el año de las elecciones y ha apelado a poner el foco en las políticas de viviendas "porque las comunidades autónomas no está ejerciendo sus competencias".

En contraposición, ha destacado la gestión del Gobierno para situar a España "en el conjunto de las economías más desarrolladas" y la importancia de ejecutar fondos europeos antes de terminar la legislatura. "Nos faltan días para poder completar bien nuestro programa", ha subrayado.

De cara a la futura cita electoral, Montero ha señalado "el reto" de trasladar dicha gestión a la ciudadanía, así como las propuestas para resolver los problemas. "Me preocupa que las campañas electorales versan sobre cuestiones que no son los modelos de sociedad que cada uno planteamos", ha aseverado.