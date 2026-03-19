Montero reta a Moreno a confirmar "en campaña" que no aceptará que Andalucía tenga más "colchón" de financiación y deuda

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, clausura las 'Jornadas Confederales del Área de Mujeres' de UGT, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID/SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y candidata del PSOE-A a la Junta en las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero, ha emplazado este jueves al líder del PP-A y presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, a que confirme "en la campaña" electoral de los próximos comicios autonómicos, previstos para esta primavera, que no va a aceptar las propuestas de condonación de deuda y reforma de financiación autonómica que ha planteado el Ministerio de Hacienda que ella misma dirige, y con las que Andalucía tendría un mayor "colchón" de recursos.

La también vicepresidenta primera del Gobierno ha apelado de esta manera al presidente de la Junta en el transcurso de su participación en 'Los Desayunos' organizados por RTVE y la Agencia Efe, donde ha reivindicado las propuestas de condonación de deuda y de reforma del modelo de financiación autonómica que en esta legislatura ha presentado el Ministerio de Hacienda.

Montero ha incidido en subrayar que, con una de dichas iniciativas, a Andalucía se le "perdonan 19.000 millones de euros" de su deuda autonómica, siendo la comunidad a la que "más deuda se condona", por delante de otras como Cataluña o Madrid.

Ha subrayado que "igual pasa con el modelo de financiación", ya que Andalucía sería "la comunidad que más recursos va a recibir" de dicha reforma planteada por el Ministerio de Hacienda si se lleva finalmente a cabo, "con 5.700 millones de euros anuales".

"No va a haber nunca una propuesta encima de la mesa que tenga este abordaje, este tratamiento sobre Andalucía", ha aseverado la ministra y candidata socialista, que ha augurado que, si finalmente se aprueba dicha reforma de la financiación autonómica en el Congreso de los Diputados, al presidente de la Junta, Juanma Moreno, no le va a quedar "otra cosa que aceptar" esa propuesta.

"Y, si no, que lo diga ahora en la campaña" electoral, ha apostillado la vicepresidenta y secretaria general del PSOE-A, que ha retado entonces al presidente del PP-A a que se posicione al respecto en dicho periodo antes de las elecciones andaluzas, porque ella quiere que "los ciudadanos en Andalucía sepan si para el futuro" de la comunidad "se va a contar con 5.700 millones más cada año o no", o "si vamos a tener un colchón y margen de deuda de 19.000 millones o no".

"Que lo diga claramente para que los ciudadanos puedan apostar por ello", ha insistido en reclamar la dirigente socialista al presidente de la Junta.

LAS PRÓXIMAS ELECCIONES ANDALUZAS, "UN REFERÉNDUM SOBRE LA SALUD"

Por otro lado, María Jesús Montero ha insistido en augurar que las próximas elecciones andaluzas "van a ser básicamente un referéndum sobre la salud", y en dichos comicios "nos jugamos ni más ni menos que la salud de los andaluces", que es "lo que se va a dirimir" en esa cita con las urnas, según ha incidido.

Al respecto, ha aseverado que las próximas elecciones autonómicas en Andalucía son "unas elecciones tan importantes, si no más, como las generales, porque es el momento crítico en el que se va a poner encima de la mesa qué queremos que sea el sistema sanitario público de salud", que es el servicio ahora mismo "más deteriorado" en Andalucía, según ha remarcado.

Así, ha apuntado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ha anunciado que va a hacer una remodelación profunda del sistema sanitario" que "no ha dicho en qué va a consistir", si bien a ella le "consta que quiere incorporar el copago, es decir, quitar la unidad del sistema", ha avisado.

POR LA "MOVILIZACIÓN" DEL ELECTORADO "PROGRESISTA"

"Esto es tan grave, tan importante, que por supuesto hay que hacer un llamamiento a la población progresista para que en elecciones autonómicas se movilice", ha abundado Montero antes de agregar que, "si lo conseguimos, conseguiremos ganar en todas las convocatorias electorales" próximas que se avecinan.

La secretaria general del PSOE-A ha reivindicado además su gestión, y ha defendido que tanto ella como otras candidatas socialistas en elecciones autonómicas como la aragonesa Pilar Alegría o la valenciana Diana Morant, que han sido o son ministras, son "mucho más cosas que ministras".

Así, ha subrayado que ella ha tenido "una trayectoria en Andalucía" con la que se la "reconoce" en dicha comunidad, donde la "conoce más del 90% de la población", y "no porque sea ministra", sino porque ha "dedicado" su "vida a gestionar hospitales, a estar en la sanidad, en Hacienda", ha añadido recordando sus etapas en la Junta al frente de dichas competencias, cuando el PSOE-A gobernaba en Andalucía.

De cara a las próximas elecciones andaluzas, ha subrayado que su "objetivo fundamental es movilizar ese medio millón de votos que en elecciones generales se activa y en elecciones autonómicas se queda en casa", porque, según ha añadido, en los últimos comicios autonómicos celebrados en Extremadura y Aragón se ha visto que no ha habido "una movilización del electorado progresista".

En esa línea, Montero ha considerado que, actualmente, "se le da más importancia a las elecciones generales que a las autonómicas", y "así como el electorado del Partido Popular y de Vox está muy activado, el del Partido Socialista se queda en casa" en dichos comicios.

En todo caso, Montero ha indicado que "Andalucía no se parece a Extremadura", y "la trayectoria del Partido Socialista en Andalucía no se parece a la que ha tenido en Aragón". "Los ciudadanos de mi comunidad autónoma reconocen la transformación del Partido Socialista, el trabajo tan importante", que, "además, vertebra el territorio", ha reivindicado Montero en esa línea.