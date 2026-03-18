Montero señala un "ataque" a su cuenta en Instagram con subida "artificial" de seguidores para tener "menos visibilidad"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez afronta una nueva sesión de control en el Cong - Marta Fernández - Europa Press

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) - La secretaria general del PSOE de Andalucía, vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha denunciado este miércoles en un comunicado a través de su perfil en la red social Facebook que su cuenta en Instagram "ha recibido más de 37.000 nuevos seguidores" de manera "artificial", a través de "bots" organizados "por alguien a quien le debe preocupar que defendamos lo público" y que pretende, según ha lamentado, "hacernos tener menos visibilidad".

"Saben que me gustan los números, pero si algo me preocupa es que los números se falseen y que tapen la realidad", ha comentado María Jesús Montero en dicho comunicado en Facebook en el que avisa de que, "en las últimas doce horas", su cuenta de Instagram "ha recibido más de 37.000 nuevos seguidores".

La líder socialista andaluza y vicepresidenta del Gobierno ha apuntado que "no es crecimiento orgánico", sino "una subida artificial con 'bots' provocada por alguien a quien le debe preocupar que defendamos lo público".

Frente a ello, María Jesús Montero ha reivindicado que "defender lo público es hacer política real, hablar a gente de verdad y plantear propuestas tangibles".

De igual modo, la dirigente del PSOE-A ha avisado de que desde su partido seguirán "hablando de listas de espera y de cribados" de cáncer en la sanidad andaluza, y ha agregado que eso "es lo contrario a este ataque que no sabemos de dónde viene, pero sí qué pretende", que es "hacernos tener menos visibilidad", según ha indicado.

"En política ya hay suficiente ruido como para añadir cifras infladas que no representan a nadie", ha agregado María Jesús Montero antes de apostillar que su cuenta "está para hablar con personas reales, de sus problemas y de las soluciones, no para engordar métricas vacías", y de concluir su comentario dando las gracias a quienes están en su cuenta en la citada red social "de verdad".