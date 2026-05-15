Montero subraya su "apoyo" a las fuerzas de seguridad en su "misión dificilísima" contra el narcotráfico

Imágenes de la capilla ardiente de los dos Guardia Civiles fallecidos en acto de servicio este pasado miércoles 8 de mayo, mientras perseguían a una narcolancha por la costa de Huelva. A 9 de mayo de 2026, en Huelva. El velatorio, instalado en la Comandan - María José López - Europa Press

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha querido subrayar este viernes su "compromiso" y "apoyo" a las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado "en la dificilísima lucha contra el narcotráfico".

En un apunte en su cuenta en la red social 'X', la también vicesecretaria general del PSOE se ha pronunciado así después de que la embarcación 'Audaz' del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) haya resultado dañada después de sufrir durante la pasada madrugada un choque con una narcolancha cargada con petacas de gasolina en el marco de una persecución en aguas del Mediterráneo sin que ningún agente haya resultado herido.

"Todo mi apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en una misión dificilísima. Vamos a estar siempre detrás de ellos, intentando trasladarles todos los medios y gestiones que hagan posible su trabajo", ha remarcado María Jesús Montero desde la citada red social.

La que fuera vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda ha agregado que "toda la sociedad se conmueve ante noticias tan desgraciadas como estas". "Tienen mi reconocimiento, respeto y apoyo absoluto", ha incidido la secretaria general del PSOE andaluz.