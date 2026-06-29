PSOE-A critica que Vox decide el "futuro" andaluz desde "despachos de Madrid" mientras hace "teatro" con PP-A

La portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz María Márquez atiende a los medios. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha insistido este lunes en acusar al PP-A y Vox de estar haciendo un "puro teatro" tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo, y se ha reafirmado en augurar un pacto entre ambas formaciones que, según ha criticado, se está escribiendo "en despachos de Madrid", y que depende de lo que desde la dirección nacional de Vox decidan.

La también portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz ha realizado una valoración del discurso de investidura de Juanma Moreno como candidato a la investidura como presidente de la Junta que ha comenzado señalando que lo que está ocurriendo le recuerda a la película de 'Atrapado en el tiempo', y al 'Día de la marmota'.

Márquez ha denunciado así que Moreno es "un presidente encantado de conocerse" que ha acudido al Parlamento a decir que "es el mejor, y que si no es presidente es por culpa de los grupos de izquierda". Además, ha criticado que ha ofrecido "un discurso hueco y aburrido que viene a tapar de lo que realmente no quiere hablar, que es del elefante en la habitación".

También ha sostenido que, en vez de "un discurso de investidura", Moreno se ha dedicado a "embestir", porque "no ha parado de confrontar con el PSOE y con el Gobierno de España", y ha insistido en señalar que el PP-A y Vox están protagonizando un "puro teatro".

"Se dirán lo que quieran públicamente, pero tienen la mano agarrada debajo del escaño", ha aseverado en esa línea la representante socialista, después de que no se haya alcanzado aún un acuerdo de gobernabilidad entre PP-A y Vox en el marco de las negociaciones abiertas tras la pérdida de la mayoría absoluta de los 'populares' en las elecciones del 17 de mayo.

Según María Márquez, Moreno "no acepta el resultado" de dichos comicios, y tras haber estado "más cómodo con el rodillo de la mayoría absoluta", está en una "fase de negación", y el discurso que ha ofrecido este lunes ha sido "una estafa".

Dicho esto, ha trasladado la "indignación" del Grupo Socialista por lo que ha considerado "más grave" de lo ocurrido este lunes, y es que, mientras Moreno "alardeaba de 'vía andaluza' y hacía un discurso en la sede de la soberanía popular", donde están "representados más de ocho millones de andaluces, desde Madrid, Vox decía cuál iba a ser el futuro de Andalucía", y avisando de que este martes votará que 'no' a la investidura del candidato 'popular' y "el jueves ya veremos".

"HUMILLACIÓN AL PUEBLO ANDALUZ"

"Esto es una humillación sin precedentes al pueblo andaluz", ha aseverado la portavoz socialista, que ha lamentado que Moreno esté "en brazos de la dirección nacional de Vox", y que el "futuro" de los andaluces "se está escribiendo en un despacho en Madrid", y "contra los andaluces y sus derechos".

Sobre el discurso de Moreno, la dirigente socialista ha llamado la atención sobre sus promesas de "reformar", porque, "en el lenguaje del Partido Popular", eso "significa privatizar", y en esa línea ha augurado que "van a seguir volando por los aires los derechos de los andaluces" si sigue gobernando el líder del PP-A.

En todo caso, María Márquez ha sostenido que, "como pasó" tras las elecciones andaluzas de diciembre de 2018, en las que el PP-A pactó con Ciudadanos y con Vox para la investidura de su líder, lo que cuente Juanma Moreno "de nada vale", y habrá que "escuchar lo que diga Vox en Madrid para saber realmente qué va a pasar con el futuro de Andalucía".

También ha criticado que Moreno se ha dejado en su discurso varias cuestiones "en el tintero", y "ha vuelto a mentir con el modelo de financiación autonómica" que plantea el Gobierno central, además de que no ha hecho "ninguna mención" a la "financiación de los ayuntamientos en Andalucía, que depende también del Gobierno de la Junta", que mantiene "congeladas las asignaciones de la Patrica --Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma-- en sus Presupuestos", según ha denunciado.

A preguntas de los periodistas, además, María Márquez ha descartado una abstención del Grupo Socialista para posibilitar la investidura de Moreno, porque está "radicalmente en contra de las políticas" que está practicando en el Gobierno de la Junta, además de que, según ha abundado, con su discurso ha trasladado que no tiene ninguna "intención de intentar entenderse" con el PSOE, ya que ha realizado "un discurso de confrontación permanente con el Gobierno de España".

CRÍTICA DE MONTERO EN RELACIÓN A LA VIOLENCIA MACHISTA

Por otro lado, la secretaria general y portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Jesús Montero, ha lamentado que Andalucía contabiliza ya a seis mujeres asesinadas por la violencia machista en lo que va de año mientras "Moreno Bonilla les dedica apenas unos segundos en su discurso de investidura".

"Una trágica realidad que no podemos seguir permitiendo como sociedad y que exige de la respuesta y sensibilidad de todos, sin matices ni medias tintas", ha subrayado la líder socialista andaluza en un apunte en su cuenta de la red social 'X'.

María Jesús Montero ha advertido de que "los que niegan esta lacra y los que los blanquean son cómplices", y ha garantizado que en el PSOE-A "no vamos a permanecer en silencio".