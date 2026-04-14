Montero ve "interés político" del PP con su citación en comisión de SEPI ya que podría haber sido "tras las elecciones"

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, este martes - PSOE-A

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, se ha mostrado convencida este martes del "interés político" que tiene el PP al haberla citado a la comisión de investigación sobre la SEPI en el Senado el lunes 20 de abril, en plena precampaña por los comicios andaluces del 17 de mayo, ya que perfectamente podría haber sido citada en cualquier "otro momento del año".

Por ello, según ha manifestado a los medios de comunicación en Sevilla, el PSOE-A ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral Central (JEC) por supuesta "vulneración del principio de neutralidad de los poderes públicos durante el proceso electoral andaluz" vinculado a los comicios autonómicos del 17 de mayo con la que, entre otras cuestiones, solicita que, "con carácter urgente, acuerde la suspensión de la comparecencia" de María Jesús Montero, anunciada para el próximo 20 de abril de 2026 en la comisión de investigación constituida en el Senado sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Ha indicado que ella podría haber sido citada en cualquier momento del año porque no es una comisión "que vaya a acabar en un breve plazo de tiempo", y ha indicado que se está poniendo de manifiesto que el PP "sólo tiene un interés político y ningún interés de esclarecimiento ni de averiguar la verdad que pueda haber en torno a esa materia".

"Yo estaré allí donde se me requiera, pero, evidentemente, hemos solicitado a la Junta Electoral que se pronuncie, porque lo mismo daría que yo pudiera aparecer el día que tengo la cita o después de pasar el 17 de mayo", ha indicado Montero, quien ha expresado que "blanco y en botella" lo que busca el PP con su citación en la precampaña de las elecciones.

El PP, a su juicio, sólo pretende "engañar a la ciudadanía con ese desfile de personas en esas comisiones que no buscan la verdad, sino servir a los intereses" de ese partido, que, con su mayoría absoluta, esta haciendo un "uso torticero" del Senado, al que ha convertido en un "instrumento a su servicio".

A su juicio, el PP, con sus citaciones en la comisiones de investigación, busca "deshumanizar al adversario político" y que los "bulos y las mentiras corran con todo tipo de impunidad".

Para Montero, lo que pretende el PP es que en esta precampaña de los comicios andaluces "no se hable de política", sino que se hable de "personas" o de "situaciones que nada tienen que ver con la vida de la gente".

Ha señalado que ella quiere debatir de política y "confrontar" su modelo sanitario con el tiene el PP "de privatización" de la sanidad, o hablar de su apuesta por la educación pública frente al apoyo de los 'populares' al "florecimiento de universidades privadas" o a "plazas de formación profesional que se tienen que pagar las familias hipotecando sus viviendas".

Así que

De otro lado, sobre la decisión del juez Juan Carlos Peinado de procesar a Begoña Gómez, a la que imputa cuatro delitos, Montero ha manifestado que se queda con la palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez --que se ha mostrado convencido de que "el tiempo va a poner todo en su sitio"--, y que espera que la "justicia haga justicia".