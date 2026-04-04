La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, visita a las cofradías que procesionan en Granada en este Sábado Santo. - PSOE-A

GRANADA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha disfrutado este Sábado Santo de las tradiciones cofrades en la ciudad de Granada.

En un mensaje difundido a los medios por parte de la formación, Montero ha acudido a la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias Coronada de Santa María de la Alhambra, conociendo de cerca su singular paso en la Iglesia de Santa María de la Encarnación. Se trata de una visita muy especial, ya que es la única hermandad que hace estación de penitencia en esta jornada en la capital granadina.

Además, la líder socialista ha visitado la exposición del Palacio de Carlos V, acompañada del director de la Alhambra. Asimismo, Montero se ha trasladado al emblemático barrio del Albaicín para contemplar la Hermandad de la Aurora en San Miguel Bajo. Allí ha podido admirar una de las cofradías con mayor arraigo de Granada.