Montero visita la Semana Santa de Jaén y realiza una ofrenda floral al Nazareno de 'El Abuelo'

JAÉN 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero, ha visitado este Jueves Santo la ciudad de Jaén, donde ha participado en una ofrenda floral a Nuestro Padre Jesús Nazareno, 'El Abuelo'.

De esta manera, la dirigente socialista ha acompañado a los jiennenses en la entrega de las flores que portará dicha imagen de Cristo en su trono, según han explicado desde el PSOE-A.

Además, María Jesús Montero ha visitado la Basílica de San Ildefonso, donde ha sido recibida por la Congregación de la Vera Cruz, y donde ha podido comprobar los últimos preparativos de cara a la estación de penitencia de esta tarde, de una hermandad muy vinculada a la Guardia Civil.

Montero también ha visitado en San Bartolomé la Hermandad de la Expiración, y ha admirado su Cristo, considerada "una obra maestra de la imaginería jiennense", según explican desde el PSOE andaluz.