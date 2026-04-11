Moreno anuncia bonificación al 99% del impuesto de Sucesiones y Donaciones en materia de vivienda entre hermanos

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, este sábado en Granada - ALEX CÁMARA-EUROPA PRESS

GRANADA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha anunciado su intención, si sigue gobernando tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo, de eliminar el impuesto de Sucesiones y Donaciones en materia de vivienda entre hermanos, aplicando la bonificación del 99 por ciento.

Así lo ha anunciado este sábado Juanma Moreno, durante su intervención en Granada en el acto de presentación de las candidaturas del PP-A para las elecciones autonómicas.

En Andalucía, el impuesto de sucesiones y donaciones está bonificado al 99 por ciento para parientes directos (grupos I y II: hijos, cónyuges, padres) desde 2019, manteniendo un mínimo exento de un millón de euros.

"Tenemos que seguir bajando los impuestos", ha manifestado Juanma Moreno, apuntando que, año tras año, el Gobierno de Pedro Sánchez, en el que la candidata del PSOE-A a la Junta, María Jesús Montero, ha estado como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha "freído a impuestos" a los españoles, causando una "asfixia a las clases medias y trabajadoras" y la pequeña y mediana empresa "que ya no pueden soportar más".

"Y nosotros vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, que ha sido quitar impuestos", según ha indicado Juanma Moreno, apuntando que esa bajada de impuestos ha contribuido a que generemos "todavía más ingresos".

Para Moreno, es un "gravísimo error" que el PSOE-A haya dicho que quiere "volver a introducir el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía", cuando la bonificación que ha llevado su gobierno "ha facilitado la vida a muchas familias" y además se ha conseguido "batir récord en donaciones en los últimos años".

Se ha referido ha donaciones que "hacen padres y madres a los hijos" o ayudas para montar un negocio, para una vivienda o, simplemente, la donación de una vivienda.

Moreno ha explicado que se ha detectado que "hay problemas en las donaciones" con los hermanos que heredan una vivienda y hay que solucionarlo, de manera que se va a aplicar esa bonificación también del 99 por ciento.

