Moreno afirma que Montero opta a las elecciones como un "trámite" y censura sus "toneladas de bulos" sobre sanidad

Imagen del presidente de la Junta de Andalucía y candidato del Partido Popular, Juan Manuel Moreno durante la presentación de los componentes de las listas del PP para las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo. En Granada, a 11 de abril de 2026. - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado este sábado que la candidata del PSOE-A a la Presidencia andaluza, María Jesús Montero, opta a la elecciones como un "trámite" y le ha censurado sus "toneladas de bulos" sobre la situación de la sanidad pública. Moreno ha manifestado que el 17 de mayo, "tenemos la posibilidad de seguir con una mayoría estable de convivencia" en esta comunidad y evitar lo que ha ocurrido en otros territorios.

Así lo ha expresado este sábado Juanma Moreno, durante su intervención en Granada en el acto de presentación de las candidaturas del PP-A para las elecciones autonómicas.

Moreno, que ha iniciado su intervención teniendo palabras de recuerdo hacia la que ha sido directora general del IAM, Olga Carrión, que ha fallecido, ha criticado a una oposición que denuncia que los servicios públicos "están peor que antes, que se han deteriorado" y que somos "los más malos de los malos más malos" o que "somos tan canallas nos hemos dedicado a hacer sufrir a los ciudadanos".

"Es verdad que no tenemos varitas mágicas, pero nosotros hacemos, y lo hacemos desde la verdad, desde el realismo y desde la gestión, y a veces hay cosas a las que se puede llegar y cosas a las que no se puede llegar", ha señalado Juanma Moreno, quien ha indicado que cuando el PP-A llegó al gobierno en 2019 cogó una situación de los servicios públicos "muy difícil", como la va a coger el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando llegue al Gobierno central, según ha apuntado, refiriéndose concremente a la situación de la red de transporte ferroviario en España.

Ha recordado las movilizaciones sanitarias que se produjeron en la época de los gobiernos del PSOE-A, donde María Jesús Montero estuvo como consejera de Salud. "A nadie se le olvida el despido de 7.773 trabajadores profesionales sanitarios ni un recorte de 1.500 millones de euros", ha apuntado.

Moreno ha manifestado que la "confrontación política" es legítima porque cualquier gobierno necesita una "oposición dura para que se espabile, para que esté pendiente, para que meta más horas y para que sea eficiente", pero ha denunciado que el PSOE-A ha optado por una "una guerra sucia en torno a los servicios públicos, principalmente la sanidad, con toneladas de bulos, con toneladas de mentiras y con una enorme distorsión e intoxicación".

Ha insistido en que nadie se olvida de "las fusiones hospitalarias" que llevaron a cabo los gobiernos del PSOE ni del "despido" de más de 7.700 profesionales sanitarios.

Para Juanma Moreno, la candidata del PSOE-A a la Junta se presenta a las elecciones como un "trámite", "obligada" y, por eso, no deja el escaño en el Congreso de los Diputados por la provincia de Sevilla.

"Yo no he visto un candidato que siga siendo diputado en el Congreso y candidato a la Junta, una cosa muy rara", ha indicado el presidente de la Junta, quien ha indicado que puede entender eso cuando las elecciones autonómicas se ven sólo como un "trámite".

"Para nosotros no es un trámite", ha indicado Juanma Moreno, quien ha dicho que Montero se las puede plantear así y tratar de "poner palos en la rueda", pero para "nosotros es el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos lo que nos jugamos el 17 de mayo, y con eso no se puede jugar".

Durante su intervención, Juanma Moreno ha defendido que el PP es el "partido de Andalucía", y ha pedido a sus compañeros una "campaña limpia, en positivo, con propuestas y de ilusión". "No hay quien pueda frenar a un equipo ilusionado, capaz, veraz que dice la verdad, y que trabaja todas las horas del día en beneficio de los ciudadanos con el máximo compromiso, esfuerzo y garantía", ha dicho.

"No hay quien lo pare", ha expresado Moreno, quien ha mostrado su orgullo por los candidatos que el PP-A presenta en todas las provincias.

Las listas electorales están encabezadas por Ramón Fernández-Pacheco, la de Almería; Antonio Sanz, la de Cádiz; Antonio Repullo, la de Córdoba; Rocío Díaz, la de Granada; Loles López, la de Huelva; Lina García, la de Jaén; Juanma Moreno, la de Málaga, y Patricia del Pozo, la de Sevilla.

"Yo no me avergüenzo de ser una persona sensible, de ser compasiva y de saber sufrir cuando otro sufre. Yo no me avergüenzo para nada de eso", ha expresado Moreno, quien se ha referido aquellos que lo acusan de "sensible" y de "educado".

Ha pedido a sus compañeros que también sean sensibles y ha defendido que el PP-A ofrece a los ciudadanos "una manera de entender la política con seriedad, con respeto, con serenidad y con vocación de servicio público, que es lo que nos hace diferente al resto de opciones políticas".

Moreno ha añadido que el PP-A no presenta un "proyecto vacío" para Andalucía, sino que ya se puede hablar "de logros" y ha indicado que la vida pública no solamente "es subir a un atril o hacerse una foto", sino "sentir y padecer los problemas de los ciudadanos como si fueran tus problemas". Ha dicho a los candidatos del PP-A en las provincias que si no lo entienden así, aún tienen tiempo para dar "un paso al lado" antes de que proclamen las listas definitivas.

Juanma Moreno ha advertido sobre la intención de otras formaciones que vienen "sin programa, ni iniciativas reales ni creíbles", sino que sólo tienen un objetivo: "Intentar por todos los medios romper la mayoría de estabilidad, normalidad, progreso y bienestar que hemos creado en Andalucía", en referencia al PSOE-A y Vox.

El líder andaluz ha asegurado que esa formaciones "saben que no tienen opciones de gobernar" y por eso su único fin es "romper la estabilidad, la concordia y la convivencia que hemos disfrutado durante estos cuatro años".

Por eso, Juanma Moreno ha dejado claro que estas elecciones del 17 de mayo son "son muy importantes" porque en ellas se juega "la posibilidad de seguir con esta mayoría estable de convivencia y capaz de hacer progresar a nuestra comunidad como en estos siete años o meternos en los líos en los que meten algunos" y ha recordado la situación que se está viviendo en otras comunidades en las que el PP fue la lista más votada, pero sin mayoría absoluta, y trata de llegar a acuerdos con Vox.

Moreno ha insistido en que las alternativas son "o el gran lío que hay en España, bronca y desgobierno, o tener un gobierno, estabilidad, funcionar y convivencia".



