Moreno apunta que el PP "podría al menos" abstenerse al decreto de ayudas por Irán si el Gobierno actuara de "buena fe"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, atiende a los medios en el Parlamento de Andalucía, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apuntado este martes que, si el Gobierno de Pedro Sánchez actuara de "una manera mucho más honesta, mucho más transparente y de buena fe, pues probablemente tendría más apoyo, o más posibilidad de apoyo del grupo 'popular' en el Congreso de los Diputados" para convalidar el decreto de ayudas para combatir la crisis desatada tras la guerra en Irán. Sólo en ese escenario de "acercamiento a las posturas que tiene el PP", Moreno contemplaría "al menos, abstenerse".

Así lo ha argumentado el presidente andaluz en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press con motivo de la convocatoria de elecciones en Andalucía el próximo 17 de mayo. Preguntado sobre la postura final que adoptará el PP en la convalidación del decreto de ayudas, Juanma Moreno ha recordado que este debate "compete al prupo parlamentario en el Congreso, y me imagino que estarán valorándolo de una manera seren"a.

"Necesitamos ayuda. Es verdad que las que había propuesto el Partido Popular, unas han sido tenidas en cuenta, pero otras no. Es un debate que se va a tener a lo largo de esta semana y, por tanto, vamos a ver cuál es el planteamiento también que hace el Gobierno en esta materia. La confianza y el crédito que tiene el Gobierno es escaso. Nos ha intentado engañar y nos intenta engañar de manera reiterada, como hemos podido ver en todos estos decretos que siempre venían con una parte oscura en las que teníamos que votar el todo o nada".

"Creo que si el Gobierno actuara de una manera mucho más honesta, mucho más transparente y de buena fe, pues probablemente tendría más apoyo o más posibilidad de apoyo del PP", ha remachado, insistiendo en que sólo en esa tesitura "podría ser una opción abstenerse".