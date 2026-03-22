Moreno elogia a José Antonio Rodríguez como pregonero de la Semana Santa de Sevilla: "Es un gran comunicador y cofrade"

José Antonio Rodríguez antes de pronunciar el Pregón de la Semana Santa de Sevilla 2026. - JOAQUIN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asistido este domingo, 22 de marzo, al Pregón de la Semana Santa de Sevilla 2026, que pronuncia el periodista José Antonio Rodríguez, al que ha elogiado y destacado su admiración, así como su gran interés y sentir por la festividad católica. "Es un momento muy especial, para mí como cofrade y como presidente de Andalucía, que tiene la mejor Semana Santa del mundo", ha afirmado Moreno.

En declaraciones a Europa Press antes del comienzo del acto, el presidente ha reflejado su nerviosismo por el pregón y ha subrayado la importancia de esta edición para Rodríguez, al que ha valorado su serenidad, admiración y cariño. "Le tengo admiración, es un gran comunicador, una persona que siente el mundo de cofradía, la Semana Santa como algo muy suyo, que lo vive muy intensamente y estoy convencido que va a ser un pregón muy bonito", ha asegurado.

Asimismo, ha resaltado la devoción cofrade del pregonero porque "él siente el mundo cofrade como nadie, siente la Semana Santa de Sevilla" y, además, ha querido demostrar su apoyo a José Antonio Rodríguez. "Estoy convencido que en el momento que él ya se sitúe, que vea a todas estas personas que hay tan importantes, caras reconocibles, y sobre todo que haya el primer aplauso, y ahí se produce una relajación, un suspiro y a partir de ahí ya empieza uno a disfrutarlo. Yo espero que lo disfrute, porque si él lo disfruta lo vamos a disfrutar todos", ha aseverado.