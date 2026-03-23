Moreno buscará revalidar mayoría absoluta ante 'novatos' en PSOE-A, Vox, Podemos y Adelante y el tercer cartel de Maíllo

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y candidata a la Junta de Andalucía del PSOE-A, María Jesús Montero saluda al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d) a su llegada al acto del Día de Andalucía. A 28 de febrero de 2026 - María José López - Europa Press

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las elecciones al Parlamento de Andalucía, que se celebrarán el próximo 17 de mayo tras su disolución por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para la celebración de los comicios que desembocarán en el inicio de la XIII Legislatura, se caracterizan de entrada por situar a Moreno con un candidato con muchos trienios a sus espaldas como cabeza de cartel del Partido Popular de Andalucía.

Será la cuarta ocasión en que Moreno asuma este rol tras empezar a desempeñarlo por primera vez en las elecciones de 22 de marzo de 2015 y lo hace desde la posición de renovar la mayoría absoluta, de 58 escaños, que logró el 19 de junio de 2022.

Moreno repetió como líder de la candidatura del PP-A en las elecciones de 2 de diciembre de 2018, que, a la postre, lo auparon a la Presidencia de la Junta tras su pacto con Ciudadanos (Cs) y el apoyo externo de Vox en Andalucía.

Frente a este continuismo del bando popular será una campaña de las andaluzas caracterizada igualmente por el ser estreno de prácticamente la totalidad de los candidatos de los partidos de la oposición, con la única excepción del coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, quien ya desempeñó ese papel en las elecciones de 2015 como referente de Izquierda Unida Andalucía y compartió cartel con Teresa Rodríguez, como colíderes de la coalición Adelante Andalucía.

Así será en el caso de la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, quien, pese a su larga trayectoria como gestora tanto en la Junta de Andalucía como en el Gobierno, hasta ahora no había asumido ese rol de candidata a presidenta, aunque sí el de ser la número uno de la lista al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Sevilla, posición que desempeñó el 23 de julio de 2023, el 15 de octubre de 2019, y el 2 de abril de ese mismo año.

Queda por saber quién será el candidato de Vox en Andalucía, aunque igualmente se tratará de un rostro nuevo para el electorado andaluz, por cuanto en junio de 2022 ese papel lo desempeñó Macarena Olona, que tomó posesión de su acta un 14 de julio y renunció un 4 de agosto.

De esa condición de neófita de Montero en asumir ser el rostro de un partido para los electores participarán también el candidato de Podemos Andalucía-Alianza Verde, Juan Antonio Delgado, quien en 2022 formó parte de la candidatura de la coalición Por Andalucía, que encabezó Inma Nieto (IU); así como José Ignacio García, que tomará el relevo de Teresa Rodríguez en la candidatura de Adelante Andalucía, como sucedió desde que en diciembre de 2022 ella renunciara al escaño que consiguió en junio para abandonar la política activa.

Juanma Moreno ha convocado este lunes 23 de abril una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno para anunciar la disolución del Parlamento y las consiguientes elecciones autonómicas para el domingo 17 de mayo.

El liderazgo de Moreno al frente del Partido Popular de Andalucía comenzó en marzo de 2014 tras el XIV Congreso, que se celebró en Sevilla.

Los resultados que ha cosechado Moreno en sus citas con las urnas en Andalucía oscilan entre los 58 escaños que luce tras las elecciones de 2022 y los 26 escaños de 2 de diciembre de 2018, además de los 33 diputados de 22 de marzo de 2015. Moreno retrocedió en 2015 17 escaños en comparación con los 50 que logró Javier Arenas el 25 de marzo de 2012, quien ganó las elecciones andaluzas, pero no lo sirvió para gobernar.

MONTERO RELEVA A ESPADAS: SUELO DE 30 ESCAÑOS Y MENOS DE 900.000 VOTOS

Montero es desde febrero de 2025 la líder del PSOE andaluz tras el XV Congreso Regional de este partido, donde sustituyó a Juan Espadas, quien en enero renunció al cargo. Encarnará la tercera candidatura socialista en las tres últimas citas electorales, tarea que han desempeñado sucesivamente Susana Díaz, Juan Espadas y ahora, Montero.

Montero deberá abandonar sus cargos en el Gobierno de la Nación para afrontar las elecciones andaluzas, que encarará desde la cifra que en estos momentos representa el suelo del PSOE andaluz en unas elecciones autonómicas: los 30 escaños que le deja Espadas en herencia desde junio de 2022 y quien, a su vez, había recibido un legado de 33 escaños de manos de Susana Díaz, hasta entonces fue la cota más baja de voto al PSOE en unas autonómicas, cifra cosechada en diciembre de 2018.

El suelo socialista del que parte Montero se sitúa ahora mismo por debajo de los 900.000 votos. En 888.325 lo dejó Espadas. Susana Díaz llegó a obtener 47 escaños y 1.411.755 votos en las elecciones de 2015 y perdió la Presidencia de la Junta en diciembre de 2018 con 33 parlamentarios y por encima la cota del millón de votos (1.010.889).

LA INCERTIDUMBRE DE VOX: UN CANDIDATO QUE NOMBRA MADRID

En el caso de Vox la elección de su candidato a la Presidencia de la Junta es una decisión que toma la dirección nacional. Su portavoz en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, parece partir como el candidato con más opciones, un liderazgo que le tocó asumir tras la renunciar de Olona a ser la portavoz del Grupo en el Parlamento autonómico.

En estos momentos es tercera fuerza en la Asamblea legislativa andaluza con 14 escaños y las 496.618 papeletas que logró en junio de 2022. Vox entró por primera vez en el Parlamento de Andalucía en las elecciones de 2 de diciembre de 2018. Entonces logró 12 diputados y 396.607 votos, cifras que en estos momentos representan su suelo electoral en unas elecciones andaluzas.

MAÍLLO, POR ANDALUCÍA

El 21 noviembre de 2025 la coalición Por Andalucía, fórmula que congresa a IU Andalucía, Movimiento Sumar Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz, anunció que su candidato a la Presidencia de la Junta sería el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, que se presentó como el candidato de consenso de las tres fuerzas.

Será la tercera ocasión en que Maíllo asuma el rol de ser cabeza de cartel a la Junta, donde lo fue en solitario en 2015 como referente de Izquierda Unida-Los Verdes, mientras que en 2018 ese rol lo compartió con Teresa Rodríguez bajo la fórmula Adelante Andalucía.

En 2015 Maíllo logró formar grupo propio con 5 parlamentarios tras cosechar 274.518 votos. En estos momentos parte de un escenario que es prácticamente idéntico al que él dejó, aunque en 2022 la coalición Por Andalucía era la suma de IU Andalucía, Podemos Andalucía y Más País Andalucía, que logró reproducir grupo propio con 5 diputados y 284.027 votos.

ADELANTE ANDALUCÍA

El actual portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, será por primera vez cabeza de cartel de la formación, que en la última cita con las urnas de junio de 2022 logró dos escaños bajo el liderazgo de Teresa Rodríguez.

En la anterior cita con las urnas, en los comicios del 2 de diciembre de 2018, Teresa Rodríguez lideró la confluencia de Adelante Andalucía, que entonces integró a Podemos e IU junto a fuerzas andalucistas, y que se quedó como cuarta fuerza en la Cámara regional, con 17 diputados.

DELGADO

El candidato de Podemos Andalucía, Juan Antonio Delgado, será la segunda ocasión en que opte a ser diputado del Parlamento andaluz, pero será también su primera vez como referente electoral de este partido. En 2022 se integró en la coalición Por Andalucía, cuyo grupo parlamentario integra como uno de sus cinco integrantes.

El antecedente de una candidatura en solitario de Podemos Andalucía la lideró en 2015 Teresa Rodríguez, entonces en las filas de este partido antes de ser expulsada en 2022.