Moreno felicita al Real Jaén por su ascenso a Primera Federación: "El sueño se ha hecho realidad"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 31 mayo 2026 22:15
JAÉN 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, ha felicitado al Real Jaén C.F. por su ascenso a Primera Federación.

Tal y como ha emitido a través de su perfil oficial de X (antes Twitter), Moreno ha celebrado que "el sueño se ha hecho realidad" tras "dos ascensos consecutivos en dos años".

"Enormes", ha estimado Moreno, al tiempo que ha mostrado su alegría "por un club y una afición que nunca han dejado de creer".

