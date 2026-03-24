Moreno valora las disculpas de Azcón tras sus declaraciones sobre Montero y Alegría: "Eran palabras desafortunadas"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. - Francisco J. Olmo - Europa Press

GRANADA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha valorado este martes las disculpas expresadas en su perfil en redes sociales por el presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, después de que éste se haya referido en esta misma jornada a Pilar Alegría como "físicamente más atractiva" que María Jesús Montero, a quien, ha dicho que se le iba "a poner peor cara" tras las elecciones andaluzas.

"Es evidente que esto no es una cuestión de belleza. Quien piense que esto es una cuestión de belleza, pues evidentemente se equivoca. Y por tanto, creo que el señor Azcón ha pedido disculpas, que es lo correcto, lo que debe de hacer, porque esas palabras eran desafortunadas. Y por tanto lo que uno tiene que hacer cuando uno comete un error es corregirlo pidiendo disculpas", ha dicho Moreno cuando ha sido preguntado por los periodistas tras la entrega de unos premios de la Consejería de Igualdad en Granada.

Además, y cuestionado por la elección del 17 de mayo como fecha para los comicios autonómicos andaluces, el presidente ha señalado QUE dentro del calendario de fiestas de primaveras en la región, "donde está el Rocío, donde está la Feria de Abril, donde están muchas romerías locales... el 17 era la que tenía más limpia, es la que posibilita el hecho de que pueda ir más gente a votar".

"Creo que además hace 14 años que no se completaba una legislatura completa, creo que es muy bueno que se cumpla la legislatura en cuatro años, y creo que es una fecha idónea para que vaya a votar masivamente la gente", ha añadido.

Cuestionado por la referencia que hizo a "meternos --los andaluces-- en un lío de inestabilidad", ha puesto ejemplos tales y como adelantos de elecciones, la no aprobación de los Presupuestos Geneerales del Estado, la disolución del parlamento extremeño en octubre sin que aún no haya gobierno en dicha región. "En definitiva todo eso es un lío de un lío para el ciudadano, para el administrado que no salen adelante sus cuentas, no salen sus proyectos", ha agregado.

"Los ciudadanos lo que necesitan son gobiernos estables, gobiernos que puedan gobernar y la función de los partidos políticos es intentar dar esa estabilidad a los ciudadanos que es lo que nos demandan, y en el caso de Andalucía, que hemos tenido la suerte de disfrutar de una mayoría social, pues lógicamente vamos a trabajar y luchar para mantener esa mayoría social y no meternos en el lío en el que está por ejemplo el Gobierno de España", ha dicho para, a renglón seguido, referirse a que el Ejecutivo lleva tres años sin aprobar y presentar unos Presupuestos Generales del Estado.

Cuestionado por el planteamiento de Montero de las elecciones como "un referéndum sobre la sanidad", Moreno ha dicho que lo considera un error por parte de la candidata socialista: "Nosotros cogimos la sanidad siendo los últimos en inversión por habitante y ahora está por encima de la media. Ahora hay casi 30.000 profesionales más y nuevas infraestructuras cuando precisamente en los mandatos pasados, especialmente siendo la señora Montero consejera, se despidió 7.700 profesionales sanitarios y se hizo recortes millonarios".

En este punto, el presidente de la Junta ha dicho que "eso lo recuerda todo el mundo". "Creo que es un error porque uno tiene pasado, y cuando uno tiene pasado debería ser un poquito más prudente, pero cada uno es libre de ingeniárselas y hacer la campaña como considere más oportuna en el ámbito político".