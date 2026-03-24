Moreno ve la abstención y el "exceso de confianza" como grandes adversarios el 17M: "No debemos obsesionarnos con Vox"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en el acto oficial de colocación de la primera piedra del Hospital Materno Infantil del Juan Ramón Jiménez de Huelva. A 18 de marzo de 2026 en Huelva (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha señalado este martes la abstención y el "exceso de confianza" como principales adversarios en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo y ha advertido a su partido de que debe hacer su propia campaña "sin fijarnos en nadie" y sin "mirar por el retrovisor" a Vox.

Moreno se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha negado que el anuncio de la convocatoria electoral para el 17 de mayo a última hora de este lunes buscase evitar la coincidencia con las elecciones generales y ha subrayado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene tiempo técnicamente" de publicar el decreto de convocatoria este mismo martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

"Yo lo que he hecho es no dejarme llevar por nadie, creía que esa era la mejor fecha para que haya la mayor participación posible, y lo hice como lo he hecho en etapas anteriores", ha asegurado el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha destacado que, una vez que la legislatura en Andalucía "ya estaba completada, es verdad que siempre gusta pillar por sorpresa o por lo menos dar un puntito de sorpresa a los adversarios políticos" y el 17 de mayo era la única fecha "limpia" teniendo en cuenta las fiestas de primavera de Andalucía, la Romería de El Rocío y la visita del Papa. "Y si encima pillamos con el pie cambiado a nuestro adversario, mejor que mejor", ha recalcado.

"ME DA MIEDO EL EXCESO DE CONFIANZA"

Moreno ha asegurado que "la abstención y el exceso de confianza son los dos grandes adversarios" para que el PP-A pueda "reeditar una mayoría de estabilidad" en estos comicios y ha pedido una "participación importante" en las urnas porque "percibe en la calle" el clima de que "no hay adversario" porque la candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, "no representa el cambio porque más de 20 años en la política andaluza" y además es "la extensión de Sánchez en Andalucía". "Sinceramente me da miedo ese exceso de confianza que podría generar que una parte de mis apoyos se pudieran perder en esa primavera, con temperaturas elevadas, yendo a otros parajes y rincones de Andalucía y no yendo a votar", ha subrayado.

Preguntado por la estrategia electoral frente a Vox, el líder del PP-A ha dejado claro que "cuanto menos hablemos de Vox (en campaña), mejor" y ha pedido a su partido mantener como "hoja de ruta la vía andaluza" que ha permitido "un gobierno de estabilidad, de moderación, de convivencia, para todos, que ha funcionado en Andalucía y los datos económicos y sociales así lo avalan".

"Tenemos que pensar en nosotros mismos, no mirar por el espejo retrovisor a nadie. Si nosotros hacemos las cosas bien, somos el partido favorito de los andaluces, lo somos actualmente, y así también parece que lo dicen los sondeos. Y por tanto yo creo que no nos debemos de fijar en nadie. Que Vox haga su campaña, nosotros haremos la nuestra, y lo que desde luego nosotros vamos a buscar es no depender de nadie porque Andalucía se juega mucho: seguir con el gobierno de estabilidad, de sensatez y de serenidad que hemos tenido hasta ahora o meternos el lío en el que está ahora mismo España o mis compañeros que no tienen mayoría, y algunos de ellos van camino de estar seis meses paralizados", ha asegurado en referencia a la presidenta extremeña María Guardiola.

"LA CAMPAÑA NO PUEDE SER UN PERMANENTE OJEO A QUÉ HACE VOX"

En este sentido, Moreno ha insistido en que "con Vox se tiene que hablar cuando hay que hablar, y yo nunca me he negado a hablar con ninguna fuerza política, ni desde la parte más de extrema de la izquierda ni por parte de la derecha, pero no tenemos que estar obsesionados con Vox, que es una fuerza política distinta al PP". "Nosotros ahora mismo somos el partido mayoritario, vamos a ver si lo conseguimos tener el 17 de mayo, y no debemos obsesionarnos con Vox. La campaña electoral no puede ser una permanente ojeo a qué hace Vox, qué propone Vox, por dónde va Vox, sino hacer nuestra campaña electoral y que Vox haga la suya", ha subrayado.

En su opinión, puede haber coincidencias con Vox "sobre todo en el ámbito económico sobre todo", pero ha advertido de que "hay cosas en las que difícilmente vamos a coincidir, y yo no voy a perder el tiempo en ver qué hace Vox, ni qué dice Vox, ni qué propone Vox" porque "los ciudadanos de Andalucía ya nos conocen, me conocen a mí, y tienen la garantía de que no vamos a hacer políticas populistas, radicales, ni para una minoría social, sino que vamos a hacer una política con nuestras luces y sombras, pero para la mayoría social de Andalucía".

Preguntado por si comparte la negativa del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a aceptar los votos del PSOE en caso de que su investidura dependiese de los votos de Vox, Moreno ha recordado que ha alcanzado pactos "en el pasado" con el PSOE-A liderado por Juan Espadas, pero ha advertido de que le parece "muy poco probable" que puedan repetirse con María Jesús Montero, a la que ha calificado como "la mano derecha del señor Sánchez más férrea que tenemos ahora mismo en el país".

"Dudo que me haga propuesta de esa índole. No la veo yo con una intención de llegar a acuerdos en nada, porque ella ha bebido en la cultura política del señor Sánchez de llevar al PP a la esquina del cuadrilátero y hacer una política muy radical desde la izquierda y por tanto creo que va a ser muy, muy, muy difícil que la señora Montero me haga cualquier tipo de ofrecimiento", ha añadido el presidente de la Junta, que ha augurado una "campaña muy dura y muy sucia" por parte del PSOE-A, al que ve "desorientado y desesperado".