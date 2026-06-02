Muere un bañista de 80 años en una playa de Almuñécar (Granada)

Un bañista de 80 años ha fallecido este martes por la tarde en la playa Puerta del Mar de Almuñécar (Granada). - 112

GRANADA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un bañista de 80 años ha fallecido en la tarde de este martes en la playa Puerta del Mar de la localidad granadina de Almuñécar, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El teléfono 112 ha atendido, sobre las 14,00 horas, varias llamadas de socorro que alertaban de una persona a la que habían sacado del mar y a la que otros bañistas le estaban practicando las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Desde la sala coordinadora se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

A pesar de los esfuerzos de los operativos desplazados a la zona por reanimarlo, no se ha podido salvar la vida del hombre, de 80 años, que ha fallecido en la playa sin que diera lugar a un traslado hospitalario.

El 112 también señala que la Guardia Civil ha activado el protocolo judicial, de forma que se investigan las causas que han rodeado el suceso.