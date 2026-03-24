Muere un hombre tras volcar un tractor en la Sierra de Parapanda en Montefrío (Granada)

Sala del 112. - 112

GRANADA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido tras volcar un tractor en la localidad granadina de Montefrío, según ha informado el Sistema 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El teléfono 112 ha recibido sobre las 16,30 horas un aviso del centro de salud de la localidad granadina en el que se avisaba un hombre que había quedado atrapado bajo un tractor mientras trabajaba en una zona de campo de la sierra de Parapanda.

La sala coordinadora ha activado a los bomberos, a la Guardia Civil, ha dado aviso también al Centro de Emergencias Sanitarias, a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Los sanitarios que se desplazaron al lugar han confirmado la muerte del varón y la Guardia Civil, por su parte, ha indicado que el fallecido estaba realizando labores agrícolas.