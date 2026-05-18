Muere la mujer que cayó por el hueco de una buhardilla cuando enseñaba una casa en Lecrín (Granada)

Helicóptero del 061 en la helisuperficie del 112. - 112

GRANADA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La mujer que resultó herida grave tras precipitarse por el hueco de una buhardilla en la localidad granadina de Lecrín este pasado viernes, 15 de mayo, ha fallecido este pasado fin de semana y ha recibido sepultura este lunes en el cementerio de Restábal en el municipio vecino de El Valle, donde residía.

Así lo han confirmado fuentes municipales a Europa Press, que han explicado que se trataba de una mujer de alrededor de 55 años y de nacionalidad neerlandesa asentada desde hace años en el municipio de El Valle, "donde era muy querida" y donde se dedicaba a la compra-venta de viviendas en la zona, especialmente dirigidas a personas extranjeras.

El pasado viernes el Servicio de Emergencias 112 atendió a las 11,00 horas una llamada de auxilio que pedía asistencia sanitaria urgente para una mujer herida de gravedad que se había precipitado por el hueco de una buhardilla en una casa situada la calle Santísima Trinidad de la pedanía de Chite, en el municipio de Lecrín.

De inmediato, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a los bomberos. La mujer había sufrido el accidente que finalmente le ha costado la vida cuando por causas que no trascendieron, se precipitó por el hueco de una buhardilla, cayendo desde una altura de unos dos metros.

Hasta el lugar se movilizaron un helicóptero sanitario que evacuó a la mujer hasta la helisuperficie del 112, y de ahí fue evacuada en ambulancia al Hospital de Neutrotraumatología del complejo Virgen de las Nieves de la capital granadina donde finalmente falleció.