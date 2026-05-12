Muere una persona tras la colisión entre un turismo y un camión en Lucena (Córdoba)

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Tráfico
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Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 12 mayo 2026 8:06
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CÓRDOBA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido tras una colisión entre un turismo y un camión registrada en la tarde de este lunes 11 de mayo en la A-318 a la altura de la localidad cordobesa de Lucena, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Un aviso recibido poco antes de las 19.00 horas solicitaba ayuda porque un coche y un camión habían colisionado en el kilómetro 35 de la A-318 sentido Puente Genial y había una persona herida.

Al lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Bomberos de Lucena, Guardia Civil de Tráfico, Mantenimiento de Carreteras y Centro de Emergencias Sanitarias 061, que llegó a movilizar un helicóptero.

Fuentes de los Bomberos han confirmado al 112 que la persona herida finalmente ha fallecido en el lugar del accidente.

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