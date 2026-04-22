Muere al volcar un tractor y quedar atrapado en el vehículo en un camino de Lucena (Córdoba)

Imagen de recurso de un tractor - EMERGENCIAS 112

CÓRDOBA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha muerto este miércoles tras volcar un tractor en la localidad cordobesa de Lucena, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El suceso se ha producido sobre las 18,37 horas, cuando el centro de coordinación ha recibido un aviso de Policía Local para alertar del vehículo siniestrado con una persona atrapada en el camino Ahorcaperros en la carretera del Calvario.

Al lugar se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, con la movilización de un helicóptero y Guardia Civil.

Según fuentes de Policía Local, la víctima ha fallecido en el lugar del accidente.