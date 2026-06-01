La música de cine llegará a más de 3.000 escolares de Jaén con una gira de la banda municipal por 17 colegios

Cartel de la programación. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La música de cine llegará este mes a más de 3.000 escolares de Jaén a través de una gira de la banda municipal por 17 colegios, que se realiza coincidiendo con el 125 aniversario de esta agrupación.

El Ayuntamiento, a través de las concejalías de Educación y Cultura, impulsa esta iniciativa dirigida al alumnado de Infantil y Primaria y que ha comenzado este lunes y se desarrollará hasta el 19 de marzo.

Se han programado 17 conciertos con "un repertorio minuciosamente seleccionado, en el que interpretarán las bandas sonoras de películas que han marcado a distintas generaciones infantiles". De este modo, los escolares podrán disfrutar y emocionarse con temas de bandas sonoras de películas como 'Frozen', 'El rey León', 'Jurassic Park' o la más actual 'Las guerreras K-pop', entre otras.

En concreto, esta gira de la Banda Municipal de Música de Jaén llegará a los colegios Santo Domingo, Santo Tomás, Santa María de los Apóstoles, Navas de Tolosa, Cristo Rey, Martín Noguera, San José de Calasanz, Divino Maestro, Pedro Poveda, Antonio Prieto, Nuestra Señora de la Capilla, Gloria Fuertes, Marcelo Spínola, Santa Capilla de San Andrés, San Vicente de Paúl, Guadalimar y Agustín Serrano de Haro.

Con este programa, se "pretende fomentar la cultura entre las nuevas generaciones y hacerla más accesible, dentro de su propio entorno escolar", según se ha destacado en una nota desde el Ayuntamiento.