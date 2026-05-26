Nieto dice que la Junta ha entregado "toda la documentación" que le compete de Adamuz (Córdoba) dónde debe, el juzgado

Nieto atiende a los periodistas en Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha asegurado este martes que la Administración autonómica "ha aportado toda la documentación" que le compete, sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), al juzgado de Montoro que investiga el siniestro, que se saldó con 46 fallecidos y más de 120 heridos, respondiendo así Nieto a las críticas respecto a la entrega de las comunicaciones del 112 y del 061 correspondientes al día del accidente, el pasado 18 de enero.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, Nieto ha explicado que la Junta de Andalucía ha cumplido con su obligación legal de velar por el contenido de la información de la que dispone, aunque ha precisado que "no puede aportarla discrecionalmente", sino que debe ser una autoridad judicial quien autorice su entrega.

Así, ha insistido en que "la Junta de Andalucía la ha puesto donde la tiene que poner, que es en manos de la jueza del Juzgado número 2 de Montoro y, a partir de ahí, pues su señoría es la que dispone y decide a quién se le entrega y a quién no se le entrega esa información", ha manifestado.

En cuanto a cómo ha venido actuando la Junta desde que tuvo lugar el siniestro ferroviario, el consejero ha destacado que en un primer momento, desde la Administración autonómica estuvieron "todo el tiempo con las víctimas", y ha recordado el "Centro Cívico Poniente Sur puesto a disposición de las víctimas desde el primer día".

De esta forma, acompañaron a los familiares de los accidentados "hasta que apareció el último cuerpo de la última víctima", y ello mientras que, "al mismo tiempo, el consejero de Emergencias", Antonio Sanz, "estaba sobre el terreno en Adamuz, con el presidente de la Junta de Andalucía", Juanma Moreno, "que también estuvo permanentemente en ese lugar".

Nieto ha señalado que posteriormente "lo que nos quedaba era ayudar a los que habían sufrido lesiones más graves y hubo un trabajo muy intenso en la labor hospitalaria", y a ello hay que sumar el que se han "reforzado los servicios de asistencia psicológica".

El consejero ha explicado que ahora la Junta trabaja en "otra fase, en la que los propios afectados nos dicen que necesitan liquidez", pues "han tenido que adelantar muchos pagos", que precisan "para adaptar su vivienda cuando sale una persona herida". Además, según ha añadido, los afectados "tienen que empezar a poner encima de la mesa pagos también para las defensas jurídicas, que tienen que activar ya".

Nieto ha justificado así "la razón del decreto, que se convalidó el viernes pasado en la Diputación Permanente, de ayudas a las víctimas que ha dado la Junta de Andalucía, y que va a tener un pago casi inmediato". Sin embargo, ha expresado su sorpresa ante el hecho de que el decreto del Gobierno de España, "que salió a finales de enero, todavía no se haya abonado".

El consejero ha subrayado que, desde la Junta, van "a seguir acompañando a las víctimas" en su "obsesión de buscar la verdad y de que los responsables de lo ocurrido no se vayan de rositas" y, "evidentemente, en esa línea vamos a seguir".

Junto a ello Nieto ha criticado la ausencia del comisionado nacional de atención a las víctimas, afirmando que la Junta ha "creado el comisionado de atención a las víctimas", pues "a nivel nacional existía ese comisionado, pero no ha aparecido". Ha cuestionado también "cómo se puede crear o cómo puede existir una oficina de atención a las víctimas" para "accidentes ferroviarios y que nadie lo atienda", argumentando que "eso demuestra cómo funciona un gobierno y cómo funciona otro".

Finalmente, Nieto ha concluido que "las víctimas están notando qué administración está a su lado y qué administración no aparece", en referencia a la diferencia entre la actuación de la Junta de Andalucía y la del Gobierno de España en la atención a los afectados por el siniestro ferroviario.