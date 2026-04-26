La Oficina de Información del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a la comarca de Huéscar (Granada)

Archivo - El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en una imagen de archivo. - DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ - Archivo

GRANADA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a la comarca de Huéscar (Granada) este próximo martes, 28 de abril, para atender presencialmente a la ciudadanía.

Según ha informado la institución en una nota, el objetivo de esta visita presencial es acercar sus servicios, con el fin de garantizar los derechos de la ciudadanía frente a la actuación de las administraciones públicas, entidades financieras o empresas de suministros, entre otros servicios.

En este desplazamiento a la comarca granadina, la Oficina de Información del Defensor del Pueblo andaluz atenderá a los vecinos y vecinas de los municipios granadinos de Castilléjar, Castril, Galera, Huéscar, Orce y Puebla de Don Fadrique para conocer en detalle la situación de la zona, sus principales proyectos, objetivos y aspiraciones.

Con este contexto, la atención presencial se ofrece en Huéscar en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios, ubicado en la calle La Cruz. El horario será de 9,30 a 14,00 horas y de 16,30 a 18,30 horas.

Además de la atención a la ciudadanía, la Oficina de Información mantendrá reuniones con las entidades sociales más representativas de la comarca y con los servicios sociales comunitarios. El organismo recomienda cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21, enviando un correo electrónico a 'visitasdpa@defensor-and.es' o concertando la cita a través de Facebook o X (Antes Twitter).