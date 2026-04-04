Archivo - Imagen de archivo de tráfico intenso en carreteras andaluzas. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Operación Retorno del dispositivo especial 'Semana Santa 2026' de la DGT comienza este próximo domingo. Un dispositivo desplegado por la DGT para atender a los 3,6 millones de desplazamientos de largo recorrido que se prevén alcanzar en las carreteras andaluzas desde el pasado viernes 27 de marzo y hasta el lunes 6 de abril, festivo en algunas localidades.

Según ha detallado la delegación del Gobierno en Andalucía en una nota, para evitar zonas con incidencias, la DGT recomienda planificar el viaje, consultar el estado de las carreteras y el tiempo antes de salir, utilizando el teléfono 011 para información de tráfico en tiempo real, usar la web www.dgt.es, la app DGT, @informacionDGT en X y boletines radiofónicos.

Asimismo, la DGT aconseja evitar el viaje en las horas más "desfavorables", concentradas este próximo domingo 5 de abril por la mañana, de 13,00h a 23,00 horas, y en las carreteras A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4 y la red secundaria para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.

Con vistas a facilitar la movilidad y fluidez en las carreteras, la DGT cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos, que engloba agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, Unidad de Medios Aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera.

Por tanto, más de 60 funcionarios y personal técnico especializado atenderán las labores de supervisión, regulación e información, a quienes se unirán dos sedes de medios aéreos (helicópteros y drones) que cubrirán los principales itinerarios en Andalucía, centrándose en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias.

En vuelo informan del estado de la circulación a los Centros de Gestión de Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, cuyos efectivos realizarán los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico en toda la red interurbana de carreteras, con especial atención a aquellas que previsiblemente soporten mayor número de desplazamientos.