Óscar López visita en Granada un proyecto pionero sobre datos de edificios en el sector inmobiliario europeo

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante su visita a la compañía Debos. - GOBIERNO DE ESPAÑA

GRANADA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha visitado este martes la compañía Debos, con sede en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, impulsora del proyecto Building Data Space (Building DS), considerado el principal espacio de datos del ecosistema inmobiliario a nivel europeo.

Acompañado por el CEO y fundador de la empresa, Ignacio de Martín, el ministro ha conocido de primera mano la actividad de esta firma, especializada en el desarrollo de tecnología que permite interconectar los sistemas de los edificios y transformar la información que generan en datos útiles para mejorar su gestión, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

En este contexto, Debos actúa como una capa tecnológica que organiza y da sentido a los datos de los edificios, facilitando su uso estructurado por distintos agentes. Sobre esta base se articula Building Data Space (Building DS), que tiene su sede operativa en el centro demostrador de inteligencia artificial iQuantum y nace de la colaboración entre Debos y el departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada (UGR).

El coste total del proyecto supera los 1,3 millones de euros y ha sido financiado en un 60% a través del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y en torno a un 12% por la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA).

Building DS es el primer espacio de datos a nivel europeo centrado exclusivamente en el ámbito de los edificios e inmuebles. Su objetivo es habilitar la compartición y monetización de los datos generados tanto por los propios activos como por todo el ecosistema de promoción, construcción y operación.

Este modelo se ajusta a las normas establecidas por la Unión Europea (UE), lo que garantiza un uso seguro de los datos, su trazabilidad --es decir, la posibilidad de conocer en todo momento su origen y quién los utiliza-- y el cumplimiento permanente de la normativa vigente.

Además, facilita la colaboración entre empresas y administraciones, permitiendo el intercambio de información de forma más clara y eficiente. Esto, a su vez, abre nuevas oportunidades económicas basadas en la gestión y aprovechamiento de los datos generados por los edificios.

El sistema también actúa como base para el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial apoyadas en datos fiables, y favorece su integración con las ciudades inteligentes, conectando la información de los edificios con la del entorno urbano dentro de un ecosistema digital organizado.