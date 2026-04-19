El Palacio de Congresos de Córdoba acoge hasta el día 30 'Identidad Plural' de Isamel Tamek y Doubbin Jonas

El Palacio de Congresos de Córdoba acoge la exposición 'Identidad Plural', una muestra de los artistas Isamel Tamek y Doubbin Jonas. - PALACIO DE CONGRESOS

CÓRDOBA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos de Córdoba acoge hasta el día 30 de abril la exposición 'Identidad Plural', una muestra de los artistas Isamel Tamek, natural de Marruecos, y Doubbin Jonas, de Camerún, que invita a reflexionar sobre la construcción de la identidad en la sociedad contemporánea a través de diferentes lenguajes visuales y perspectivas creativas en diálogo.

Según recoge la información del Palacio de Congresos, la exposición propone un recorrido artístico que aborda la identidad desde múltiples enfoques de la mano de dos artistas de diferentes países, fomentando la reflexión del público sobre su complejidad en el contexto actual.

Durante la presentación se ofrecieron detalles sobre la muestra, su concepto "curatorial" y el proceso creativo de los autores, así como sobre "la importancia de este tipo de iniciativas dentro de la programación cultural del Palacio de Congresos".

Entretanto, desde la Asociación Nueva África exponen que "la identidad plural es un conjunto de creencias, que tienen como finalidad identificar las relaciones sociales entre los individuos, en un determinado contexto social, donde hay un solo patrón individual de creencias".