El Parlamento autoriza cesantías para 64 diputados por importe de 1,053 millones

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SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía ha aprobado conceder a 64 diputados una asignación económica temporal, conocida coloquialmente como cesantía, por un importe total de 1,053 millones de euros.

Tras la disolución del Parlamento de la XII legislatura el día 24 de marzo por la convocatoria de las elecciones del 17 de mayo, durante el mes de abril, un total de 64 diputados cursaron solicitud de reconocimiento del derecho a percibir dicha asignación económica en los términos normativamente previstos.

Según la documentación del acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente a la que ha tenido acceso Europa Press, los diputados que la han solicitado ascienden a un total de 64, de los que 22 han logrado escaño en las elecciones del 17 de mayo, de manera que si asumen el acta para la XIII Legislatura, no tendrían derecho a adquirir dicha cesantía. En este sentido, los que sí tienen derecho a acogerse a la cesantía por no repetir en la nueva Cámara que se constituirá el 11 de junio son 42.

El acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente se adoptó el día 11 de mayo, en plena campaña de las elecciones andaluzas.

Según el cuadro de información que ha consultado Europa Press, de esos 64 parlamentarios, 32 del PP-A; 20 son del PSOE-A; 9 de Vox, y 3 de Por Andalucía.

Respecto a los 22 diputados que solicitaron la cesantía pero que al final han resultado reelegidos en las elecciones del pasado domingo, 9 son del PP-A; 6 del PSOE-A, y 5 de Vox.

Según la norma del Parlamento sobre cesantías, la pérdida de la condición de diputado por extinción del mandato al expirar su plazo o disolverse la Cámara, o por renuncia, dará derecho, previa solicitud de la persona interesada, a una asignación económica temporal de una mensualidad por cada año de ejercicio continuado o fracción igual o superior a seis meses, con un mínimo de tres y un máximo de doce mensualidades.

Se considerará que ha existido ejercicio continuado en el caso de los diputados que, al extinguirse el mandato por expiración de plazos o disolución de la Cámara, no formen parte de la Diputación Permanente y adquieran inmediatamente la condición de diputado en las elecciones siguientes, así como, en general, todos aquellos en los que la interrupción en el desempeño del cargo de diputado o diputada haya sido por un período inferior a dos meses.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de que, con la finalidad de evitar duplicidad en las percepciones, las asignaciones económicas temporales recibidas que, al extinguirse el mandato por expiración de su plazo o disolverse la Cámara, percibiesen los diputados que no hayan formado parte de la Diputación Permanente se computarán a los efectos del tope máximo de doce mensualidades a que se refiere el primer párrafo de este apartado.

La cuantía mensual de la asignación será el equivalente de las retribuciones fijas y periódicas efectivamente percibidas en la última mensualidad ordinaria completa que hubiera devengado, incluyéndose en dicha expresión el sueldo y, en caso de percibirlos, el complemento por cargo, los trienios, así como las demás percepciones a que hace referencia el apartado segundo del texto refundido de las normas reguladoras de las retribuciones e indemnizaciones de los diputados del Parlamento de Andalucía.

No obstante, para el caso de que el diputado o diputada, al perder esa condición, no percibiera retribuciones fijas y periódicas del Parlamento de Andalucía, la cuantía de la asignación será el equivalente del sueldo mensual sin complementos de los diputados. No tendrán derecho a ella los herederos en caso de fallecimiento del perceptor o perceptora. El derecho a dicha asignación económica, que será devengado mensualmente, decaerá en el momento en que, dentro del período en que la perciba, se ocupase otro puesto de trabajo o se ejerciese una actividad retribuida en el sector privado, o en la fecha en que adquiera efectos económicos el ingreso o reingreso a un puesto de trabajo en el sector público.

La cuantía por cesantía más pequeña aprobada por la Mesa de la Diputación asciende a 1.809,46 euros (12 días) para la exdiputada del PSOE-A Isabel María Aguilera , mientras que la de mayor volumen es de 57.228,60 (11 mensualidades) para el exdiputado socialista Jacinto Viedma.

La mayoría de las cifras oscilan entre los 11,991,66 (tres mensualidades) y los 16.740,28 euros (cuatro mensualidades)